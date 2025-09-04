Die ambitionierte Amazon-Serie zu Tomb Raider enthüllt endlich seine Lara Croft

Das lange Warten hat ein Ende: Amazon hat endlich seine Lara Croft gefunden. Sophie Turner, bekannt aus Game of Thrones und den X-Men-Filmen, übernimmt laut Variety die ikonische Rolle der Archäologin in der kommenden Tomb-Raider-Serie. Gedreht wird ab Januar 2026.

Die Serie wurde schon vor fast drei Jahren angekündigt und galt zwischendurch sogar als tot. Gerüchte im Frühjahr 2025 deuteten auf ein Aus hin, doch schon im Mai wurde klar: Das Projekt lebt – nur sehr langsam.

Mit Turner in der Hauptrolle und einem festen Produktionsstart scheint nun endlich wieder Schwung in die Sache zu kommen. Den meisten dürfte sie als Sansa Stark aus Game of Thrones bekannt sein. Sie ist also kein unbeschriebenes Blatt.

In große Fußstapfen

Turner tritt damit in die Reihe großer Vorgängerinnen: Angelina Jolie schlüpfte 2001 und 2003 erstmals in die Rolle, Alicia Vikander übernahm 2018 in der Kino-Neuauflage von Tomb Raider. „Es ist eine Ehre, Lara Croft spielen zu dürfen. Sie bedeutet so vielen Menschen so viel – und ich gebe alles, um dem gerecht zu werden“, so Turner.

Auch abseits der Besetzung gibt es Bewegung: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) bleibt als Schöpferin an Bord, unterstützt von Chad Hodge (Good Behavior) als Co-Showrunner. Regie führt Jonathan van Tulleken, bekannt durch Shōgun. Nach viel Hin und Her wirkt das Team nun endlich komplett.

Fans müssen sich aber weiter gedulden: Selbst mit Drehstart Anfang 2026 dürfte die Serie frühestens 2027 erscheinen. Doch nach der langen Hängepartie ist es immerhin ein deutliches Lebenszeichen. Was sagt ihr zur Wahl von Sophie Turner als Lara Croft – eine gute Besetzung oder hättet ihr euch jemand anderen vorgestellt?

via GameRant, Bildmaterial: Shadow of the Tomb Raider, Square Enix, Eidos Montréal, Crystal Dynamics