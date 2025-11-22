Spannend: Square Enix und Toby Fox starten zu Undertale ein gemeinsames Projekt

„Huh?! UNDERTALE × SQUARE ENIX?!“ – ja, ihr lest richtig, so Toby Fox in seinem Statement zur Ankündigung. Zum zehnjährigen Jubiläum von Undertale haben Toby Fox und Square Enix ein gemeinsames Projekt gestartet, das mit einem Remix-Album unter dem Titel Undertale Chitei de Chill beginnt und später um Merchandise erweitert werden soll.

Die Veröffentlichung der CD ist für Japan am 28. Januar 2026 geplant, bei Play-Asia* und anderen Importhändlern könnt ihr schon vorbestellen. In Europa folgt die Veröffentlichung im Februar 2026. Der Preis liegt bei 3,850 Yen beziehungsweise 34,99 Euro. Im Square Enix Store werdet ihr auch schon fündig.

Das Album enthält 20 chillige Arrangements beliebter Undertale-Tracks. Vertreten sind unter anderem Stücke wie Megalovania, His Theme, Hopes and Dreams, Once Upon a Time und viele weitere, neu interpretiert von zehn japanischen Artists, darunter Muro, tofubeats, VaVa, grooveman Spot, doooo, DJ Mitsu the Beats, GORO KUMAI, DJ JIN, G.RINA und DJ HASEBE. Eine Hörprobe gibt es bislang noch nicht, aber die lässt üblicherweise nicht lange auf sich warten.

Neben der ersten CD entsteht auch ein zweites Album: ein Undertale-Piano-Album von Yoko Shimomura, deren Klänge ihr aus unzähligen Spielen kennt, darunter vor allem Super Mario RPG, Kingdom Hearts und Final Fantasy XV. Darüber hinaus wird es „mysteriöses Merchandise“ geben, wie Toby Fox in seinem Statement schreibt. Details dazu stehen aus.

via GoNintendo, Siliconera, Bildmaterial: Square Enix