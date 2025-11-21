Konami hat eine „mysteriöse Botschaft an alle Xbox-Spieler“, aber so mysteriös ist die nicht

Konami habe eine „mysteriöse Botschaft an alle Xbox-Spieler“, titelt die heutige Pressemeldung. Eine gelungene Anspielung an die Anfänge des Videospiels, aber an den Ereignissen an sich ist natürlich nicht viel mysteriös.

Denn es war ja nun wirklich keine Überraschung mehr, dass Silent Hill 2 auch für Xbox erscheinen würde. Gestern war es dann mit einem Shadowdrop soweit. Das preisgekrönte Remake von Bloober Team kann jetzt also auch von Xbox-Fans genossen werden.

Zur Feier der Veröffentlichung gibt es 50 Prozent Rabatt auf den Standardpreis, anders kann es bei einem Launch zum Black Friday ja auch gar nicht sein. Davon profitieren auch PC-Fans, denn auch Steam, bei GOG und im Epic Games Store gibt es 50 Prozent Rabatt.

Und dann kommen wir auch wirklich noch zum Black Friday: „Darüber hinaus ist Silent Hill 2 in einem speziellen Bundle mit Silent Hill f im Steam-, Xbox- und PlayStation Store erhältlich, das im Rahmen der plattformübergreifenden ‚SILENT HILL Black-Friday-Sales‘ mit 20 Prozent Rabatt verfügbar ist“, so Konami.

Der Zeitraum etwa ein Jahr nach der PS5- und PC-Veröffentlichung passt in das Schema von exklusiven Plattformveröffentlichungen. Wie Konami und Bloober Team kürzlich erst bekannt geben, hat sich Silent Hill 2 Remake inzwischen über 2,5 Millionen Mal weltweit verkauft.

Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team