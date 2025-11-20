Aksys betritt das Dojo: Otome Daoshi -Fighting for Love- erscheint im März im Westen

Es sind ganz gute Tage für Otome- und Visual-Novel-Fans. Homura: The Crimson Warriors wurde kürzlich auf März datiert, Aksys Games bringt das spannende Crime-Adventure Path of Mystery: A Brush with Death im Februar in den Westen. Aksys Games ist es auch, die heute nachlegen.

Wie man bekannt gibt, wird Otome Daoshi -Fighting for Love- am 26. März 2026 im Westen erscheinen. Es wird eine digitale und physische Veröffentlichung geben, im Aksys Online Store gibt es Schlüsselanhänger dazu. Zuletzt erschienen Aksys-Spiele aber auch im freien Handel physisch. So ist das in dieser Woche angekündigte Path of Mytery: A Brush with Death auch schon bei Amazon* vorbestellbar.

Otome Daoshi -Fighting for Love- vermischt Otome mit Fighting-Themen. Die Geschichte dreht sich um Shunlin, eine angehende Daoismus-Priesterin im Kampfkunstreich Kayu. Dort steht das bedeutende „Tournament of Valor“ an, das alljährlich den stärksten Kämpfer des Landes bestimmt. Doch am Tag des Turniers stürmt eine Gruppe Angreifer die Arena und attackiert das Publikum.

Shunlin findet sich gemeinsam mit ihren Rivalen in einem Kampf wieder, in dem Loyalität und Verrat eng beieinanderliegen. Während sie versucht, ihr Königreich und die Menschen zu schützen, die ihr etwas bedeuten, stellt sich auch die Frage nach ihrer eigenen Zukunft und der des Kriegers, den sie liebt.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Otome Daoshi -Fighting for Love-, Aksys Games, Idea Factory, Design Factory, Otomate