Idea Factory grenzt den Launch von Homura: The Crimson Warriors auf März 2026 ein

Idea Factory hat die Veröffentlichung von Homura: The Crimson Warriors im Westen auf März 2026 eingegrenzt. Dann erscheint das Spiel zunächst digital, bevor im April in Europa auch eine physische Version für Nintendo Switch folgt.

Der Publisher hat obendrein die Charakter-Seiten zur Visual-Novel auf der offiziellen englischen Website ergänzt. Ihr könnt die physische Standardedition im europäischen IFFY-Store wishlisten, aber üblicherweise gibt es auch eine Version für den freien Handel.

Es handelt sich um eine Lokalisierung von Kurenai no Homura: Sanada Ninpouchou, das im Februar 2024 in Japan seine Neuauflage für Switch erlebte. Zuvor war die Otome-Visual-Novel im Juni 2018 in Japan für PS Vita erschienen.

Die Geschichte setzt 14 Jahre nach der Schlacht von Sekigahara ein, die Japan gespalten hat. Das Tokugawa-Shogunat ist nun fest an der Macht und plant, den verhassten Toyotomi-Clan endgültig auszulöschen. Dieser wiederum zieht sich in die Burg Osaka zurück und ruft um Unterstützung, der nur wenige Daimyo folgen.

  1. Ok, war kurz unsicher, aber der erste Blick auf die englische Website hat gereicht, um zu erkennen, es ist ein Otome, zu dme ich auch schon mal was gesehen hatte ^^

