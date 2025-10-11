Update macht die Bindung zu euren Partnern im neuen „Digimon Story“ noch wichtiger

Gerade frisch erschienen: Bandai Namco veröffentlichte ein weiteres Update für Digimon Story: Time Stranger, das nicht nur Fehler behebt, sondern auch das Gameplay anpasst. Es ist bereits das zweite größere Update seit der Veröffentlichung am 2. Oktober.

Zu den Neuerungen gehört, dass das Bond-System im Kampf erweitert und anpasst wird, wodurch eine höhere Aktivierungsrate von Extra Strikes und neue Effekten verbessert und die Item-Drop-Rate erhöht. Digimon mit dem höchsten Bond-Wert im Kampf haben ab sofort eine erhöhte Chance auf und Rare-Drop-Items.

Zu den behobenen Problemen gehören unter anderem ein Speichertransferfehler von der Demo zur Vollversion auf bestimmten Steam-Systemen, nicht korrekt gespeicherte Kran-Status im „Factorial Area“, blockierte Fortschritte in Dialog- oder Bosskämpfen wie gegen „Greymon (Blue)“, Abstürze beim wiederholten Öffnen des Digivice-Menüs oder bei bestimmten DigiAttack-Aktionen.

Behoben wurden des Weiteren fehlende HP-Anzeigen, falsche Zustände oder nicht korrekte Regeneration von Aegiomon, Bewegungsblockaden in Gebieten wie „The In-Between Theater“, „Gear Forest“ und „Abyss Surface“, sowie fehlerhafte Darstellung von Aegiomon als Aegiochusmon in Kämpfen. Darüber hinaus wurden auch allgemeine Verbesserungen an Bedienung, Hintergründen, Modellen und Texten vorgenommen.

Digimon Story: Time Stranger feierte in der vergangenen Woche einen neuen Rekord der Reihe: Die beeindruckenden Verkaufszahlen sorgten für ausverkaufte physische Versionen und Spitzenwerten von bis zu 84.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam. Das Spiel ist für PlayStation 5, Xbox Series und PC (Steam) erhältlich.

via RPGsite, Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision