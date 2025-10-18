Silent Hill 2 Remake: Bloober Team vermeldet beachtliche neue Verkaufszahlen

Was haben „Silent Hill“-Fans sich gegruselt. Ausgerechnet Bloober Team, zwar bekannt für Horror-Spiele, aber unter Horror-Fans auch berüchtigt, sollte das legendäre „Silent Hill 2“ neu auflegen. Inzwischen Schnee von gestern, das Remake war ein voller Erfolg.

Mit Silent Hill f haben wir jetzt sogar ein komplett neues Silent Hill spendiert bekommen, das nicht in Silent Hill spielt, aber trotzdem sehr gut ist. Konamis Mut bei der Wiederbelebung der Reihe ist beachtlich und heute dürfte Silent Hill wieder lebendiger denn je sein.

Ein Umstand, den auch aktuelle Zahlen bestätigen. Wie Konami und Bloober Team bekannt geben, hat sich Silent Hill 2 Remake inzwischen über 2,5 Millionen Mal weltweit verkauft. Beachtlich, denn so legendär und bekannt die Reihe ist: insgesamt wurden damit „erst“ 10 Millionen Spiele der Reihe verkauft.

Eine weitere Million davon entfällt auf Silent Hill f. Und die Zukunft der Serie ist auch schon gesichert. Mit Silent Hill: Townfall befindet sich der nächste Ableger bei Annapurna Interactiv in Arbeit. Und dann gibt es da ja auch noch die Gerüchte um eine „Switch 2“-Version von Silent Hill 2 Remake.

