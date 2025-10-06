Versteckter Hinweis vermutet: Silent Hill 2 Remake soll für diese neuen Plattformen erscheinen

Das Remake von Silent Hill 2 könnte schon bald auch für weitere Plattformen erscheinen. In den Tagen vor dem mutmaßlichen Ablauf der PS5-Exklusivität wurden auf der offiziellen Website des Spiels nämlich Hinweise entdeckt, die auf neue Plattformen hindeuten.

Wie findige Fans bei Reddit anmerken, hat der „Jetzt kaufen“-Bereich der Bloober-Website vier Spalten, obwohl nur zwei davon mit Logos – Steam und PlayStation Store – belegt sind. Die beiden leeren Spalten enthalten lediglich ein unsichtbares Leerzeichen, was Fans jetzt als Platzhalter für künftige Versionen deuten.

Na klar, die naheliegende Spekulation nach der ursprünglichen Veröffentlichung für PS5 und PCs: Eine Umsetzung des von Fans und Kritik gelobten Remakes für Xbox Series und Nintendo Switch 2. GameRant bestätigt die Erkenntnisse der Fans in einem eigenen Bericht. Mehr als moderne Browser-Tools sind dafür auch nicht notwendig.

Der Bericht merkt aber auch an, dass die vier Spalten offenbar bereits seit der ersten Version der Seite, die nach der Ankündigung des Remakes im Jahr 2022 online ging, existieren. Damals blieb dieser Aufbau jedoch unbemerkt. Die zwei ungenutzten Spalten sind also eigentlich nicht neu.

Das Remake des ursprünglichen Silent Hill 2 von 2001 erschien im Oktober 2024 für PlayStation 5 und PCs über Steam und erhielt sowohl von Kritikern als auch von Fans viel Lob für seine dichte Atmosphäre und emotionale Erzählung rund um James Sunderland, der in die nebelverhangene Stadt Silent Hill zurückkehrt, um seine totgeglaubte Frau zu finden.

via GameRant, Insider Gaming, Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team