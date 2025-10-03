Nachdem The First Descendant in der Vergangenheit bereits mit einer prominenten NieR-Kollaboration überraschte, folgt am 6. November das Crossover mit einer weiteren prestigeträchtigen Marke. Fans dürfen sich nämlich über Cosmetics nach dem Vorbild von Power-Hexe Bayonetta freuen.

Und damit sei noch lange nicht Schluss, wie Produzent Beom-jun Lee und Regisseur Min-seok Joo im Interview mit Game*Spark verraten. Im Gespräch thematisieren die Entwickler die Kriterien für die Auswahl solcher Kollaborationen.

Neben der Popularität müsse eine Crossover-IP auch das „starke Gefühl von Geschwindigkeit und Action“ von The First Descendant teilen. Diese Kriterien gelten zwar auch für die Kollaborationen des Spiels mit NieR: Automata und Bayonetta, aber zufällig waren die Entwickler auch große Fans der Marken.

Lee und Joo gehen auch auf die charakteristischen „sexy“ Kostüme des Looter-Shooters ein und erklären, wie sie ihren Sexappeal aus der Grundprämisse oder den Charaktereigenschaften der Charaktere beziehen. „Nehmen wir zum Beispiel den beliebten Bunny Descendant. Das ursprüngliche Konzept für die Figur war einfach ‚jemand, der schnell rennen kann‘. Von da an dachten wir: ‚Das erweckt ein hasenartiges Bild.‘ Sobald wir dieses Konzept und diese Vision an unsere Designer weitergeben, verfeinern sie es wirklich bis ins kleinste Detail. Dinge wie: ‚Zeig nicht das Gesicht, aber mach das Outfit freizügig.‘ Sie gehen akribisch auf jedes noch so kleine Detail ein.“

Laut den Entwicklern werde das Einbringen von „Sexiness“ im Team als Kunstform behandelt. Im Zuge der Bayonetta-Kollaboration dürfen Fans am 6. November übrigens einen „Ganzkörper-Collab-Skin, die ikonischen Waffe Scarborough Fair, thematische Effekten, In-Game-Events und vieles mehr“ erwarten.

Bildmaterial: Bayonetta 3, Nintendo, PlatinumGames