Zum Dahinschmelzen: Aerith bekommt „Static Arts“ mit ihrem blumigen Badeoutfit

Jeder hat doch so sein guilty pleasure. Wenn es bei euch die Static Arts zu Final Fantasy VII von Square Enix sind, dann habt ihr in der Vergangenheit wohl den ein oder anderen Euro ausgegeben. Denn da gab es schon einige wirklich schmucke Figuren. Von Tifa in ihren drei Outfits beim Don-Corneo-Auftritt bis hin zu … Cloud im Kleid.

Jetzt bekommt auch Aerith Gainsgorough ihren großen Auftritt. Square Enix wird ihr eine Swimsuit-Figur in der „Static Arts“-Reihe spendieren, welche sie in ihrem Badeanzug „Sonnige Blüte“ aus Costa del Sol zeigt. Wie es sich für eine „Static Arts“-Figur gehört, gibt es keine Gelenke oder austauschbaren Teile.

„Ihr zartrosa Oberteil und ihr lebhafter Blumensarong leuchten strahlend im Sommerlicht, und ihr lächelnder Gesichtsausdruck beruhigt die Herzen derer, die sie sehen“, schmelzt Square Enix förmlich selbst dahin. Die Figur wird 260 mm groß sein und hat als Basis dienen angedeutete Wellen.

Aerith erscheint im Februar 2026 in Japan und wird dort 26.730 Yen. Bei Play-Asia* könnt ihr die Figur für könnt ihr die Figur für 224 Euro zzgl. Versand und Gebühren importieren. Wenn ihr etwas mehr Geduld habt, findet ihr die Figur auch schon im Square Enix Store für 269,99 Euro – dann müsst ihr bis Juli 2026 warten.

Aerith in Bildern:

Bildmaterial: Square Enix