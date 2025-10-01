Der nächste Neuzugang der „Adorable Arts“-Reihe ist ausgerechnet Lightning

Mit der Reihe „Adorable Arts“ startete Square Enix vor einiger Zeit eine neue Figurenserie, der vielleicht der ein oder andere von euch verfallen ist. Bisher gab es vor allem Figuren aus Final Fantasy VII – aus Gründen.

Nach Noctis (Final Fantasy XV) erscheinen im November zwei weitere Figuren, die nicht aus Final Fantasy VII stammen. Na klar, Zidane und Vivi aus Final Fantasy IX, das in diesen Tagen seinen 25. Geburtstag feiert. Doch nach wie vor vermissen Fans die Ankündigung einer Neuauflage. In diesem Kontext ist der nächste Neuzugang der „Adorable Arts“-Serie fast schon aberwitzig.

Es ist nämlich Lightning aus Final Fantasy XIII – ein Spiel, das „Final Fantasy“-Fans mehr als 15 Jahre nach der Erstveröffentlichung ebenso gern neu aufgelegt sehen würden. Bisher ist die putzige Lightning nur im japanischen Square Enix e-Store gelistet. Im deutschen Square Enix Store ist sie noch nicht zu finden, aber bei Play-Asia* könnt ihr schon vorbestellen.

Lightning ist knapp 11 cm groß und kann wie alle Figuren der „Adorable Arts“-Reihe in unterschiedlichen Posen aufgestellt werden. Sie verfügt nur über einen Gesichtsausdruck, dafür über mehrere Accessoires und kann ihre Fanal-Sturmklinge sowohl in Gunblade- als auch Schwertform tragen.

Ihr rechter Waffenarm ist austauschbar, um unterschiedliche Posen zu erzeugen, ihr linker Arm ist hingegen immer auf die Hüfte gelehnt. Die Veröffentlichung in Japan ist im April 2026 geplant, wenn ihr importiert seid ihr ähnlich schnell dran. Es ist übrigens nicht die einzige neue Lightning-Figur: auch Good Smile Company veröffentlicht bald eine.

Lightning als Adorable Arts:

Bildmaterial: Square Enix