Die neue „Napping Cloud“-Kollektion zu Final Fantasy VII Remake entzückt Fans

Square Enix hat die Tokyo Game Show 2025 nicht nur zur Veröffentlichung von zahlreichen neuen Trailern genutzt, sondern auch, um neues Merchandise zu Final Fantasy VII anzukündigen. Neben Taschenlampen in Form der Potion aus Final Fantasy VII Remake finden vor allem die „Napping Cloud“-Produkte Anklang bei den Fans.

Gleich mehrere neue Merchandise-Artikel widmen sich Cloud in der typischen Ruhepose auf einer Bank neben einem Getränkeautomaten aus Final Fantasy VII Remake. Die Kollektion umfasst einen Schlüsselanhänger, ein Tasse und einen Acryl-Aufsteller, die allesamt im Dezember 2025 in Japan.

Der Becher ist mit 2.750 Yen (etwa 15 Euro) das teuerste Stück der Kollektion, während der Acryl-Aufsteller nur 1.650 Yen (etwa 10 Euro) kostet und der Schlüsselanhänger für 1.430 Yen (ca. 8 Euro) erhältlich sein wird. Alle Motive zeigen einen putzigen Chibi-Cloud, der sich auf der bekannten Bank ausruht.

Der Becher zeigt die Szene auf der einen Seite und ein Menü mit der Auswahl „Break Time“ neben dem Buster Sword auf der anderen. Beim Schlüsselanhänger sind Cloud auf der Bank und der Getränkeautomat als zwei getrennte Teile dargestellt.

Continue? Nö, Pause!

Ein kleines, zusätzliches Detail bietet die Tasse, die auf der Rückseite ein Menü mit der Auswahl „Break Time“ zeigt, gemeinsam mit dem Panzerschwert. Eine Anspielung auf das markante Menü des Originalspiels. Etwas länger warten müssen Fans auf das Potion-Light, das am 28. März 2026 in Japan veröffentlicht wird.

Final Fantasy VII Remake Intergrade* erscheint am 22. Januar 2026 für Xbox und Nintendo Switch 2. Fans physischer Medien dürfen sich immerhin über Magic-Booster und ein Wendecover* freuen, aber auf der „Switch 2“-Cartridge ist dann doch nur der Downloadschlüssel zum Spiel.

Bilder der Produkte:

via Siliconera, Bildmaterial: Square Enix