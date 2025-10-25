Pokémon-Legenden: Z-A klärt eine Pikachu-Frage, auf die wir eigentlich keine Antwort wollten

Es gibt „dringende“ Fragen, auf die hatten The Pokémon Company und Nintendo bisher keine Antwort. Jetzt gibt es eine Dialogzeile in der japanischen Version von Pokémon-Legenden: Z-A, die eine langjährige Frage beantwortet, aber in der Folge auch einige neue Fragen aufwirft.

„Pikachu’s poop“ war mehrere Tage ein Thema auf Twitter und in den sozialen Medien. Grund dafür ist ein NPC, der auf einer Bank in Illumina City sitzt, neben ihm ein Pikachu. Spricht man ihn in der japanischen Version an, erklärt er, dass er sich Sorgen macht.

Die Übersetzung: „Pikachu macht häufiger als gewöhnlich Häufchen – ich mache mir Sorgen.“ Gerade dieses Thema vermied die The Pokémon Company bisher. Selbst in Produkten wie dem Pokémon Pikachu Pedometer, besser bekannt als Pocket Pikachu, das sich an frühen Tamagotchi orientierte, „muss“ das gelbe Maskottchen nicht.

Und auch im neuen TAKARA TOMY Pokémon Poké-nade Monster Ball muss man, sagen wir mal, nicht „ausmisten“. Japanische Fans vergleichen Pokémon mit japanischen Idolen: perfekte Wesen, die öffentlich nicht zugeben, auf die Toilette gehen. Doch der Screenshot beweist es.

Was im Pokéball passiert, bleibt im Pokéball

Jetzt stellen sich Fans natürlich weitere Fragen rund um den Themenkomplex: Müssen alle trainierten Pokémon auf die Toilette? Was ist mit untrainierten, wilden oder sehr großen Pokémon, die nicht in Häuser passen? Haben Pokébälle eigene Toiletten? Und natürlich auch: Wenn Pokémon bei der Arbeit helfen, müssen sie dann eine Steuererklärung abgeben?

Pokémon-Legenden: Z-A ist für Switch und Switch 2 verfügbar. In dieser Woche enthüllte The Pokémon Company die ersten konkreten, weltweiten Verkaufszahlen. Demnach steht „Z-A“ den Launchwochen von Arceus oder Schwer und Schild in nichts nach, Karmesin und Purpur spielen aber in einer anderen Liga.

via Automaton Media, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak