Das Kidult-Phänomen: Umfrage zeigt, wie beliebt Spielzeug bei Erwachsenen in Japan ist

Sagt Euch der Begriff „Kidult“ etwas? Er geht auf eine Kombination aus den Wörten „kid“ (Kind) und „adult“ (Erwachsener) zurück und bezeichnet Erwachsene, die Inhalte konsumieren und Hobbys nachgehen, die ursprünglich auf Kinder ausgerichtet sind.

Happinet, ein japanisches Unterhaltungsunternehmen und Tochterunternehmen von Bandai Namco Holdings, hat kürzlich eine Umfrage zu diesem „Phänomen“ in Japan durchgeführt. Wie GameBiz berichtet, geht die Umfrage davon aus, dass in Japan rund 5,35 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 60 Jahren zur sogenannten Kidult-Zielgruppe gehören.

Schätzungen zufolge hat der entsprechende Markt mittlerweile ein Volumen von 78 Milliarden Yen (über 500 Millionen US-Dollar) erreicht. Insgesamt 15.875 Männer und Frauen im Alter von 18 bis 60 Jahren wurden gefragt, ob sie im vergangenen Jahr Spielzeuge und ähnliche Artikel für den Eigenbedarf gekauft hätten – 15,8 Prozent bejahten dies.

Über 5 Millionen „Kidults“ in Japan

8,3 Prozent der Gesamtteilnehmer gaben zudem an, Produkte zu kaufen, die sich speziell an „Kidults“ richten. Überträgt man diese Prozentsätze auf die Bevölkerungsschätzungen des japanischen Statistikamts, lässt sich davon ausgehen, dass die Gesamtzahl der „Kidults“ in Japan bei etwa 5,35 Millionen liegt.

Happinet fragte die UmfrageteilnehmerInnen auch nach ihren Motiven für den Spielzeugkauf. 48,6 Prozent antworteten, sie kauften Spielzeug spontan, weil es sie nostalgisch macht, und 27,6 Prozent nannten als Grund, sie wollten oder konnten es sich als Kinder nicht leisten.

Plüschtiere waren unter japanischen Kidults am beliebtesten: 48,5 Prozent der Befragten gaben an, sie am häufigsten zu kaufen. Sammlerspielzeug, Spielfiguren und Spielzeugautos erfreuten sich ebenfalls einer beachtlichen Beliebtheit. Wie sieht es bei Euch aus? Greift Ihr auch noch beherzt zu Spielzeug und Merchandise?

