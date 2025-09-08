Fast wie ein Tamagotchi: Pokéball mit Display und über 150 Pokémon erscheint im Oktober

Pokémon-Spielzeuge gibt es viele, doch dieses ist etwas Besonderes: Die japanische Spielwarenfirma Takara Tomy bringt ein streichelbares (ja, richtig gelesen!) Pokéball-„Tamagotchi“ heraus. In ihm schlummern über 150 Pokémon.

Ja, das sind wirklich viel! Besonderen Wert wird dabei auf sieben Partner-Pokémon mit vollständiger „Sprachausgabe“ und detaillierteren Animationen gelegt: Pikachu, Evoli, Felori, Krokel, Kwaks, Lucario und Feelinara.

Bislang ist das Pokéball-„Tamagotchi“ ausschließlich für den japanischen Markt bestimmt, aber keine Angst – es gibt eine englische Menüoption. Somit lohnt sich auch der Import für das 7.480 Yen (ca. 50 Euro) teure Gerät, das am 11. Oktober erscheinen wird. Bei Meccha-Japan* könnt ihr euch bereits für eine Verfügbarkeitsmeldung anmelden.

Was das kleine Gerät kann

Im Gegensatz zu den klassischen Tamagotchi, die sich vor allem auf Füttern, Säubern und das Weiterentwickeln konzentrierten, erweitert der “Poké-nade Monster Ball” das Konzept deutlich. Das „nade“ in Poké-nade stammt dabei vom japanischen Wort „nadete“ für „streicheln“, das bei virtuellen Haustieren oft verwendet wird, wenn man das Wesen durch Streicheln pflegt.

Mit dem Pokeball-„Tamagotchi“ könnt ihr mit den Pokémon kämpfen, ihre Interaktionen in einem integrierten Tagebuch festhalten und dank des Farbbildschirms aufwendigere Animationen erleben. Wie nah es dabei an den klassischen Tamagotchis bleiben wird, ist unklar – vermutlich werden die Pokémon eher pflegeleicht, denn es scheint unwahrscheinlich, dass The Pokémon Company es einplant, dass eure Pokémon virtuelle Häufchen hinterlassen, erkranken und durch Vernachlässigung sterben.

Für einige von euch könnte es eine emotionale Reise ins Jahr 1996 mit eurem ersten Tamagotchi werden – oder für besonders große Pokémon-Fans eine Erinnerung ans Jahr 1998, als das Pokémon Pikachu Pedometer hierzulande erschien, das 2001 noch eine Neuauflage in Farbe hatte.

via Takara Tomy, Notebookcheck, Sumikai, Bildmaterial: Nintendo, Creatures Inc., The Pokémon Company, Game Freak, TV Tokyo, ShoPro, JR Kikaku, Pokémon