Neue Eigentümer krempeln um: Große Gameplay-Änderungen für Pokémon GO stehen bevor

Immer wieder bekommt Pokémon GO kleinere Updates und Gameplay-Änderungen, doch das neueste Update, das am 15. Oktober erscheinen wird, stellt das gesamte Levelsystem auf den Kopf.

Anfang des Jahres wurde Pokémon GO von Scopely übernommen, dem Unternehmen hinter dem erfolgreichen Monopoly GO. Bisher hat sich der neue Eigentümer mit größeren Änderungen zurückgehalten, aber jetzt steht doch ein bedeutender Umbruch an.

Das neue Levelsystem im Detail

Vor etwa fünf Jahren gab es die letzten großen Änderungen im Levelsystem: Damals wurde das Level-Cap von 40 auf 50 angehoben. Um auf das Level zu kommen, mussten Spielende nicht nur Erfahrungspunkte (EP) sammeln, sondern auch Aufgaben meistern. Mit dem neuen Levelsystem wird jedoch einiges anders.

Bald wird das maximale Level auf 80 angehoben. Um schneller auf das hohe Level zu kommen, wird die Level-Erfahrung beschleunigt, und einige der bisherigen Aufgaben fallen weg. Besonders Spielende mit niedrigem Level profitieren von der neuen Level-Kurve, einige Spielerinnen und Spieler werden automatisch im Level eingestuft.

Überraschend ist die dramatische Änderung des bisherigen Levelsystems, das nun neun Jahre ohne größere Veränderungen auskam. Dennoch bleibt es spannend, wie sich die Umgestaltung des Levelsystems, auf das Gameplay auswirken wird. Große Änderungen stießen in der Vergangenheit oft auf gemischte Meinungen – etwa als Raids eingeführt wurden (positiv) oder als die Avatare durch ein Grafikupdate verändert wurden (negativ).

Mehr Inhalte, mehr Pokémon

Weitere Updates sind bereits angekündigt, allerdings hauptsächlich für nächstes Jahr. Beispielsweise steht die Einführung der kommenden Generation-10-Pokémon kurz bevor. Durch die Veröffentlichung neuer Pokémon-Spiele auf den Nintendo-Konsolen kommen erfahrungsgemäß auch weitere Inhalte aus den Hauptspielen mit etwas Verzögerung in Pokémon GO an. Daher dürfte der mobile Titel 2026 noch einmal großen Nachschub an neuen Inhalten erhalten.

Auch wenn Pokémon GO heute nicht mehr den ganz großen Hype erlebt wie vor neun Jahren, ist es weiterhin eines der erfolgreichen Mobile-Games der Welt und wird trotz seines Alters weiterhin einige vielversprechende Inhalte in der Zukunft erhalten.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Scopely