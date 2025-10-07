Die besten Gaming-Deals bei den Prime Days 2025 bei Amazon

Die „Videospiel“-Kategorie wird zum Prime Day traditionell eher stiefmütterlich behandelt, der Fokus bei diesen Rabatt-Tagen von Amazon liegt eher auf Technik, Fashion und Alltagsbedarf. Das ändert sich auf 2025 nicht.
Das ein oder andere gute Angebot findet sich aber trotzdem, vor allem wenn ihr es mit JRPGs haltet. Das noch ziemlich neue Rune Factory: Guardians of Azuma gibt es zum Beispiel schon mit knapp 50 Prozent Rabatt. Schaut doch mal durch unsere Übersicht.
Unsere Auswahl der Deals:
- Harry Potter: Quidditch Champions* für 9,49 Euro
- The Plucky Squire* für 14,99 Euro
- Alone in the Dark* für 16,99 Euro
- Dragon Age: The Veilguard* für PS5 zu 18,41 Euro
- Armored Code VI* für 19,99 Euro
- Tales of Graces f Remastered* für 24,99 Euro
- Fatal Fury: City of the Wolves* für 24,99 Euro
- Darksiders II Deathinitive Edition* für PS5 für 18,99 Euro
- Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered* für 24,99 Euro
- Super Mario RPG* für 25,48 Euro
- Life is Strange: Double Exposure* für 25,99 Euro
- Unicorn Overlord* für Switch für 29,99 Euro
- Xenoblade Chronicles X* für 33,97 Euro
- Gears of War Reloaded* für PS5 zu 33,99 Euro
- Rune Factory: Guardians of Azuma* für 34,99 Euro
- Shin Megami Tensei V: Vengeance* ab 29,99 Euro
- Persona 3 Reload* für 29,99 Euro
- Star Ocean Second Story R* für 30,99 Euro
- Fantasian Neo Dimension* ab 31,99 Euro
- Zelda: Echoes of Wisdom* für 33,97 Euro
- Wuchang: Fallen Feathers* für 34,99 Euro
- Visions of Mana* für 35,99 Euro
- Elden Ring Nightreign – Seekers Edition* für 39,99 Euro
Bildmaterial: New Super Mario Bros. 2, Nintendo
