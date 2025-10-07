News

Die besten Gaming-Deals bei den Prime Days 2025 bei Amazon

Die „Videospiel“-Kategorie wird zum Prime Day traditionell eher stiefmütterlich behandelt, der Fokus bei diesen Rabatt-Tagen von Amazon liegt eher auf Technik, Fashion und Alltagsbedarf. Das ändert sich auf 2025 nicht.

Das ein oder andere gute Angebot findet sich aber trotzdem, vor allem wenn ihr es mit JRPGs haltet. Das noch ziemlich neue Rune Factory: Guardians of Azuma gibt es zum Beispiel schon mit knapp 50 Prozent Rabatt. Schaut doch mal durch unsere Übersicht.

