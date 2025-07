Wahnsinns-Umsatzzahlen: Für Pokémon GO läuft es auch nach 9 Jahren noch blendend

Pokémon GO feierte am 6. Juli sein neuntes Jubiläum – ein Meilenstein, der Millionen von Fans weltweit in nostalgische Erinnerungen an den magischen Sommer 2016 zurückversetzt. Das erfolgreiche Augmented Reality Spiel eroberte die Welt im Sturm, als Spieler weltweit im Sommer auf die Straßen strömten, um die ersten ca. 140 Pokémon zu fangen – denn einige legendäre Pokémon der ersten Generation wurden erst später nachgepatcht.

Die Faszination für das Spiel ist ungebrochen: Noch immer zieht Pokémon Go wöchentlich 20 Millionen Abenteurer in seinen Bann, die gemeinsam die Welt entdecken und auf digitale Schatzsuche gehen. Auch die Events florieren: Beim Pokémon GO Fest: Global 2024 wurden zwei Millionen Tickets verkauft.

Laut Schätzungen von AppMagic beläuft sich der Bruttoumsatz der Fans zwischen Google Play und App Store mittlerweile auf nahezu 8,8 Milliarden US-Dollar. Etwa 827 Millionen entfallen auf das neunte Jahr. Die tatsächlichen Einnahmen dürften noch deutlich höher liegen, wenn man die Umsätze über den Webshop, alternative App-Stores und Partnerschaften berücksichtigt.

Das neunte Jubiläum ist auch das Erste, das Pokémon GO unter der Leitung von Scopely feiert. Der Mobilspiele-Entwickler übernahm diese und weitere Marken von Niantic im Mai dieses Jahres in einem spektakulären 3,5-Milliarden-Dollar-Deal. Scopely ist vor allem für das extrem erfolgreiche Monopoly Go bekannt, das bereits im ersten Jahr 2 Milliarden US-Dollar umsetzen konnte. Inzwischen beläuft sich der Umsatz des Spiels auf schätzungsweise 5 Milliarden US-Dollar.

Pokémon GO ist mit Abstand der lukrativste Pokémon-Titel auf Mobilgeräten und eines von nur zwei Franchise-Spielen, die auf der Plattform die Milliardenmarke überschritten haben. Das Pokémon Trading Card Game Pocket wächst schneller als seinerzeit Pokémon GO und erreichte erst vor kurzem die Milliardenmarke. Auch in diesem Jahr warten zahlreiche Content-Updates auf euch. Neue Artworks deuten bereits Paradox-Pokémon aus Pokémon Karmesin und Purpur an.

via PocketGamer, Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Scopely