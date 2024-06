Nein, kein Bloodborne: Bluepoint Games arbeitet weiter an seinem „Originalspiel“

Bluepoint Games hat für Sony die ausgezeichnete Neuauflage von Demon’s Souls entwickelt, bevor sich Sony Interactive Entertainment das Studio einverleibte. Viele Souls-Fans fanden, am besten sollte jetzt gleich Bloodborne folgen. Das ist aber eine andere Geschichte.

Seit dem Kauf im Jahre 2021 und der Bekundung, das Studio würde jetzt an „original content“ arbeiten, bleib es ruhig. In einem Slide bei einem PlayStation Meeting wurden das Logo von Bluepoint Games kürzlich direkt neben den Portierungsspezialisten von Nixxes Software und Valkyrie Entertainment gelistet.

Sony-Fans hatten deshalb bereits Angst, das Projekt von Bluepoint sei gecancelt und Sony hätte das Studio stattdessen zu Unterstützungs- und Portierungsarbeiten delegiert. Immerhin standen vor Demon’s Souls mit Uncharted: The Nathan Drake Collection und Shadow of the Colossus ähnliche Projekte.

Ein Tweet von Peter Dalton, Head of Technology von Bluepoint Games, sagt jetzt zum Glück (?) etwas anderes. Demnach befinde sich das Spiel immer noch in Entwicklung. Und das ist heute leider auch schon alles, was wir von Bluepoint Games hören und jetzt dürft ihr wahlweise enttäuscht sein, weil Bluepoint nicht zur PC-Version von Bloodborne delegiert wurde, oder froh, weil ihr lieber etwas ganz Neues aus dem Studio sehen wollt.

via GameRant, Bildmaterial: Bloodborne, Sony, FromSoftware