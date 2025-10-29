Nintendo spendiert fünf Jahre alten Spielen ein Update, obwohl man sie nicht mehr kaufen kann

Schon fast vergessen, oder? Vor fünf Jahren erschien Super Mario 3D All-Stars anlässlich des 35. Jubiläums des Klempners – und verschwand kurz darauf genauso plötzlich wieder aus den Regalen und dem eShop. Umso überraschender ist es, dass Nintendo der Collection nun noch einmal ein Update spendiert hat.

Die neue Version 1.1.4 richtet sich ausschließlich an Spieler auf der Nintendo Switch 2. Laut Nintendo wurden dabei „mehrere Probleme behoben, um das Spielerlebnis auf der Switch 2 zu verbessern“. Genauere Details gibt’s zwar nicht, doch offenbar handelt es sich um technische Anpassungen für die neue Hardware.

Längst verschwundene Collection lebt kurz auf

Das Update ist das zweite dieser Art – bereits im Juli gab es eine ähnliche Anpassung auf Version 1.1.3. Offiziell ist Super Mario 3D All-Stars aber weiterhin nicht mehr erhältlich, weder digital noch physisch. Die Kollektion mit Super Mario 64, Sunshine und Galaxy 1 war nur für begrenzte Zeit verfügbar und wurde nach März 2021 eingestellt. Es bleibt nur der Gebrauchtmarkt. Das war 2021 eine durchaus große Kontroverse, die wir auch mit einer ausführlichen Kolumne begleitet haben.

Ganz verschwunden sind Marios-3D-Abenteuer auf der neuen Konsole aber natürlich nicht: Super Mario Galaxy und Galaxy 2 sind mittlerweile separat und auch im Bundle für beide Switch-Modelle erhältlich. Und aktuell bei Amazon* schon gut im Preis gesenkt. Statt der UVP von 69,99 Euro gibt es die Sammlung gerade für 15 Euro günstiger. Seid ihr auch „glückliche“ Besitzer der 3D All-Stars Collection?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Super Mario 3D All-Stars, Nintendo