Jetzt wissen wir, wo in der Timeline das neue Pokémon-Legenden: Z-A angesiedelt ist

Pokémon-Legenden: Z-A steht unmittelbar vor der Veröffentlichung, und wie immer überschlagen sich im Netz die Fan-Theorien. Ist das neue Abenteuer vielleicht in einer weit entfernten Zukunft angesiedelt? Oder doch wieder eine Zeitreise wie in Legenden: Arceus? Und ist das überhaupt wichtig? Die Antwort ist jetzt raus – und sie fällt deutlich bodenständiger aus, als viele dachten.

Denn: Z-A spielt nur rund fünf Jahre nach den Ereignissen von Pokémon X und Y. Das haben jetzt die ersten Tests und Reviews bestätigt. Damit handelt es sich tatsächlich um eine relativ direkte Fortsetzung und nicht etwa um einen Zeitsprung in die ferne Zukunft oder Vergangenheit.

Wer also gehofft hatte, in ein futuristisches Illumina City mit schwebenden Autos und „Cyber-Pokémon“ einzutauchen, wird wohl enttäuscht – aber Fans klassischer Kalos-Charaktere dürften sich freuen. So viel sollte aber aus den Trailern schon hervorgegangen sein.

Ein echtes Sequel – und das ist bei Pokémon eher selten

Ein direkter Nachfolger ist in der Pokémon-Historie nämlich alles andere als selbstverständlich. Neben Gold & Silber und Schwarz & Weiß 2 gab es kaum echte Fortsetzungen innerhalb derselben Region. Umso spannender, dass sich Z-A offenbar genau dort einreiht.

Laut den Trailern tauchen bekannte Figuren wie Azett – der unsterbliche Mann aus X/Y (wobei er natürlich kein Maßstab ist) – sowie Magnolia, ehemals Mitglied von Team Flare, wieder auf. Letztere übernimmt diesmal sogar die Rolle der Pokémon-Professorin. Klar ist jedenfalls: Pokémon Legenden: Z-A verzichtet auf Zeitreisen, Multiversen oder alternative Realitäten. Stattdessen baut das Spiel die Geschichte von Kalos behutsam weiter aus – und das dürfte für viele Fans genau das Richtige sein.

Was haltet ihr davon, dass Z-A eine direkte Fortsetzung ist? Hättet ihr euch lieber ein Abenteuer in der Zukunft gewünscht – oder freut ihr euch auf ein Wiedersehen mit Kalos und seinen Charakteren?

Es gibt außerdem schon erste Pressestimmen zum Spiel. In diesem Artikel fein säuberlich für euch zusammen getragen. Pokémon-Legenden: Z-A erscheint morgen für Nintendo Switch und Switch 2. Im Wettstreit um die Kundschaft gibt’s Pre-Launch-Rabatte. Amazon geht aktuell sogar auf 55,00 Euro* für die „Switch 2“-Version runter. 15 Euro günstiger!

via IGN, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak