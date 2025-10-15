Octopath Traveler 0 stellt das Städtebau-Feature und neue Charaktere mit Bildern vor

Es gibt zahlreiche neue Informationen zu Octopath Traveler 0! Square Enix und Dokidoki Grooveworks veröffentlichten neben einigen interessanten Details zum Spiel auch einige neue Screenshots. Sie zeigen den Herrscher des Königreichs Edoras, Pardis III, die Reisenden Pius, Saoirse, Carinda und Xerc und stellen weitere Details zum Städtebau-System vor.

Wie bereits bekannt, basiert Octopath Traveler 0 auf dem Mobile-Game Octopath Traveler: Champions of the Continent und übernimmt deshalb auch Teile der Spielwelt, wie zum Beispiel den Kontinent Orsterra. Erzählt wird ein weiteres Mal eine Geschichte von Rache und Wiederherstellung rund um die göttlichen Ringe.

Handlung, zentrale Figuren und neue Systeme

Im Mittelpunkt steht Pardis III, der selbsternannte „Meister aller Dinge“ und absolute Herrscher des Königreichs Edoras. Seine grenzenlose Gier nach Reichtum, Macht und Ruhm führt ihn zur Invasion Orsterras. Die Kontinente werden vom Krieg erfasst, viele Menschen leiden unter den verheerenden Auswirkungen seiner Tyrannei. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle des erwählten Ringträgers und stellen sich der Aufgabe, Pardis‘ ehrgeizige Pläne und das drohende Unheil über Orsterra zu stoppen.​

Auf der Reise gibt es wieder eine Menge Begleiter, die angeworben werden können. Dies sind beispielsweise Pius, ein Kleriker und Bischof des Ordens der Heiligen Flamme, der mit dem Protagonisten entfernt verwandt ist.

Saoirse ist eine Tänzerin mit unverwechselbarem Künstlercharakter und außergewöhnlicher Gesangsstimme, die ein Auge für die Schwäche des Gegenübers hat. Carinda unterstützt das Team mit ihrer Geschäftstüchtigkeit und ihre Herzlichkeit hilft, direkte Angriffen auszuweichen. Xerc ist dagegen ein exzentrischer Gelehrter, der sich der Erforschung der Elemente und Seelensteinen widmet.

Das Städtebau-System

Eine Besonderheit des Spiels ist das Städtebau-System: SpielerInnen können spezielle Einrichtungen wie eine Monsterarena und ein Museum errichten. In der Arena registriert man gefangene Monster und tritt in Matches gegen sie an, woraufhin wertvolle Belohnungen winken.

Das Museum hingegen speichert Musikstücke, alte Tagebucheinträge sowie legendäre Schätze, die entdeckt und ausgestellt werden können. Darüber hinaus kann die Hintergrundmusik der Stadt Wishvale individuell angepasst werden – passende Musik vorausgesetzt.​

Octopath Traveler 0 erscheint weltweit am 4. Dezember 2025 für die Switch-Familie, PS5 und PS4, Xbox Series und PCs. Eine physische Handelsversion findet ihr bei Amazon* für Switch, PS5 und Xbox Series. Die „Switch 2“-Version ist leider nur eine „Game Key Card“-Veröffentlichung.

via Gematsu, Bildmaterial: Octopath Traveler 0, Square Enix, DokiDoki Groove Works