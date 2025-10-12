Ghost of Yōtei, Final Fantasy und Digimon führen zur zweitstärksten Woche des Jahres

In der vergangenen Woche haben wir in Deutschland vor allem dank EA Sports FC 26 die stärkste Verkaufswoche des deutschen Handelsjahres gesehen. Es folgt: die zweitstärkste Woche!

Die ersten Oktobertage brachten uns unter anderem Ghost of Yōtei, Super Mario Galaxy und Digimon Story: Time Stranger. Wie in Japan konnte sich Ghost of Yōtei dabei auf den Thron setzen und schlägt sogar Vorwochensieger EA Sports FC 26 in den PS5-Charts.

Kriegerin Atsu übernimmt außerdem auch die Spitze der plattformübergreifenden Charts – das ist durchaus ein großer Erfolg, eine Woche nach der Veröffentlichung des auf mehreren Plattformen veröffentlichten neuen Fußballablegers aus dem Hause Electronic Arts.

Für zwei weitere Neuzugänge hängen die Trauben höher. Digimon Story: Time Stranger kann sich allerdings immerhin die Bronzemedaille in den PS5-Charts schnappen und Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles steigt auf Rang sieben der PS5-Rankings ein.

Auf Xbox Series und PS4 hält EA Sports FC 26 den Kasten sauber, wie GfK Entertainment ermittelt hat. In der „Switch 2“-Auswertung muss sich EA Sports FC 26 dem Dauerbrenner Donkey Kong Bananza geschlagen geben und auf der „alten“ Switch debütiert die Super Mario Galaxy Collection erwartungsgemäß auf Rang eins. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles steigt hier an fünfter Stelle ein.

Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix