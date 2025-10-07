Silent Hill und Sonic Racing haben in Deutschland gegen den großen Evergreen das Nachsehen

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts spielt erwartungsgemäß EA Sports FC 26 die erste Geige. Mit Silent Hill f und Sonic Racing: CrossWorlds gab es aber weitere, interessante Neuveröffentlichung. Schauen wir uns die Rankings also trotzdem mal an!

EA Sports FC 26 ist natürlich plattformübergreifend das erfolgreichste Spiel der Woche vom 22. bis zum 28. September 2025. Es legt gleichzeitig auch den erfolgreichsten Launch sei der Veröffentlichung von EA Sports FC 25 hin. Fußballdeutschland liefert mal wieder.

Auf allen Konsolen holt EA Sports FC 26 die Goldmedaille. Eine gute Figur macht aber auch Sonic Racing: CrossWorlds, das auf drei Konsolen in die Top 10 fährt: Platz drei auf Xbox Series, Position fünf auf PS5 und Rang acht auf der Switch.

Auf so vielen Plattformen ist Silent Hill f nicht erschienen – das kommt vielleicht noch. Aber PS5-Fans hieven den neuen Gruselhit aus dem Hause Konami immerhin auf den zweiten Platz. Die Xbox-Platzierung hat GfK Entertainment nicht kommuniziert.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team