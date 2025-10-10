Eine starke Woche: Ghost of Yotei sticht Super Mario und Final Fantasy in Japan aus

Die japanischen Verkaufscharts der Woche vom 29. September bis zum 5. Oktober 2025 liegen nunmehr vor und wow – was war das für eine Woche! Unter anderem Ghost of Yotei, die Super Mario Galaxy Collection, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles und Digimon Story: Time Stranger sind erschienen. Schauen wir also auf die Zahlen.

Der Geist von Yotei sticht sie alle aus: 120.196 verkaufte Einheiten für PS5 bedeuten mit Abstand den ersten Platz in den Verkaufscharts. Wie Game Data Library feststellt, legt Ghost of Yotei außerdem den bisher fünftbesten PS5-Launch überhaupt hin. Besser waren nur die traditionsreichen Serien Monster Hunter (mit Wilds), Final Fantasy (mit XVI und Rebirth) und Dragon Quest (mit III HD-2D). Sehr respektabel!

Im Vergleich mit Ghost of Tsushima hat Yotei wahrscheinlich trotzdem das Nachsehen. In Japan soll Yotei größtenteils physisch ausverkauft sein, aber auch mit den digitalen Verkaufszahlen kommt Yotei vermutlich nicht an Tsushima heran, dass für PS4 einst mit 212.915 Einheiten launchte. Das soll den Launch von Yotei aber nicht schmälern.

Neuauflagen punkten in Japan

Nintendo hatte mit der Neuauflage der Galaxy-Spiele mal wieder ein gutes Händchen. Ein Selbstläufer quasi. Die physische Sammlung landet zum Launch in 48.265 Regalen. Rechnet man allerdings die Plattformversionen zusammen, landet eine andere Neuauflage vor Super Mario.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles verkaufte sich für Switch physisch 41.333 Mal, für PS5 nochmal 24.138 Mal und für Switch 2 weitere 12.363 Mal. Auch auf die PS4-Version entfielen weitere 4.067 Einheiten. Das sind zusammengezählt fast 82.000 Einheiten. Nicht übel!

Im Vergleich mit den Neuauflagen anderer Spin-offs steht Tactics aber tatsächlich gar nicht so gut da. Crisis Core Reunion verkaufte sich zum Beispiel plattformübergreifend 156.000 Mal in seiner Launchwoche. Alle anderen Vergleichswerte sind allerdings schon fünf Jahre oder älter. Beispielsweise Crystal Chronicles Remastered, das sich 2020 für Switch und PS4 etwa 79.000 Mal verkaufte.

Damit sind wir noch nicht am Ende der dieswöchigen Betrachtung. Auch Digimon Story: Time Stranger hat sich eine Extra-Erwähnung verdient. Das neue Digimon-Abenteuer scheint besonders im Westen durchgestartet zu sein, in Japan hingegen geht die PS5-Version nur mit 23.779 Einheiten ins Ziel und ist schwächster der genannten Neueinsteiger.

Die Top 10:

[PS5] Ghost of Yotei (SIE, 10/02/25) – 120.196 (New) [NSW] Super Mario Galaxy Collection (10/02/25) – 48.265 (New) [NSW] Final Fantasy Tactics (Square Enix, 09/30/25) – 41.333 (New) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 36.572 (1.837.895) [PS5] Final Fantasy Tactics (Square Enix, 09/30/25) – 24.138 (New) [PS5] Digimon Story: Time Stranger (Bamco, 10/03/25) – 23.779 (New) [SW2] Final Fantasy Tactics (Square Enix, 09/30/25) – 12.363 (New) [PS5] Silent Hill f (Konami, 09/25/25) – 9.328 (66.803) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 6.839 (334.335) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.430 (4.018.110) [PS4] Final Fantasy Tactics (Square Enix, 09/30/25) – 4.067 (New)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 44.439 (2.154.061) PlayStation 5 – 20.617 (5.818.510) Switch OLED – 15.075 (9.215.656) Switch Lite – 7.024 (6.682.065) PS5 Digital – 4.285 (1.011.550) PS5 Pro – 2.442 (254.219) Switch – 2.010 (20.154.814) Xbox X Digital – 649 (22.322) Xbox Series X – 106 (322.722) Xbox Series S – 82 (339.681) PlayStation 4 – 19 (7.929.957)

