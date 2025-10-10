Gacha mit PS4- und PS3-Spielen: Gashapon-Anhänger von Bandai erscheinen im Oktober

Bandai nutzt seine Gashapon-Automaten regelmäßig kreativ und auch mit Marken von Drittherstellern. Mal gibt es Sonau-Teile aus Zelda, mal PlayStation-Controller als kleine Anhänger. Auch die neueste Kollaboration dreht sich um PlayStation.

Aus den Kapselautomaten wird man Ende Oktober in Japan Schlüsselanhänger von beliebten PlayStation-Spielen aus der PS3- und PS4-Ära bekommen können. Eine Kapsel kostet 300 Yen, also etwa 2 Euro. Der Inhalt ist dabei natürlich stets eine Überraschung.

Eine Veröffentlichung im Westen ist unwahrscheinlich, auch schon bei den letzten Gashapon-Items gingen wir leer aus. Ein Import über Stores wie Meccha-Japan wird vermutlich aber bald möglich sein.

Bis auf die Öse für den Anhänger geht es ziemlich detailgetreu zu: Neben der aufwändig bedruckten Originalverpackung befindet sich im Inneren der nur wenigen Zentimeter großen Hüllen auch eine entnehmbare Disc zum jeweiligen Spiel. Auch innen sind die Mini-Hüllen bedruckt, so sieht man etwa das Cover des Booklets.

Bisher wurden acht verschiedene „Spiele“ angekündigt, darunter Uncharted und The Last of us. Ein Spiel wird eine jedoch nicht namentlich gezeigt oder genannt. Ein seltenes, unbekanntes Item als „Hauptgewinn“ ist üblich bei solchen Gashapon.

Die Werbung dazu:

via Siliconera, Bandai, Bildmaterial: Bandai