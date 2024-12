Was Nintendo kann, kann Sony schon lange: Gashapon-Anhänger zu Controllern und Geräten

Zum 30. Jubiläum der PlayStation hat Bandai eine besondere Sammlung von Miniatur-Accessoires veröffentlicht, die Fans der ikonischen Konsole begeistern dürfte. Was Nintendo kann, kann Sony doch schon lange!

Die PlayStation Signature Accessories sind als Gashapon, also japanische Kapselspielzeug-Preise, erhältlich. Jede Kapsel kostet 300 Yen (etwa 2 US-Dollar) und kann an ausgewählten Automaten in ganz Japan gekauft werden. Eine vollständige Liste der Standorte ist hier verfügbar, um die Suche zu erleichtern.

Die Kollektion umfasst insgesamt neun verschiedene Schlüsselanhänger, darunter Miniaturen vergangener Controller, tragbarer PlayStation-Geräte wie der PlayStation Vita, sowie des neuen PlayStation Portal PS5-Add-ons.

Auch Astro Bot, der beliebte PlayStation-Maskottchen-Roboter, ist Teil des Sets und reiht sich damit in die Feierlichkeiten ein. Die Miniaturen messen etwa 1,8 cm in der Höhe und sind mit einem Karabinerhaken ausgestattet, um sie an Taschen, Wasserflaschen oder anderen Gegenständen zu befestigen.

Im Gegensatz der einer ähnlichen Nintendo-Kollektion, die Bandai und Nintendo Anfang des Jahres veröffentlichten, bestehen die Miniatur-Controller der PlayStation-Serie nicht aus (einst) funktionierenden Teilen. Dennoch bietet die Kollektion einen nostalgischen Einblick in die Entwicklung der PlayStation-Hardware.

Besonders ältere Fans werden sich daran erinnern, dass der ursprüngliche PlayStation-Controller noch keine Analogsticks besaß. Erst mit der Einführung des Dualshock-Controllers wurde die ikonische Steuerung mit zwei Sticks etabliert, die bis heute das Design der PlayStation-Controller prägt. Interessant ist auch, dass das kontrovers diskutierte „Boomerang“-Design des PS3-Controllers nicht in die Kollektion aufgenommen wurde – dieses Konzept ging aber auch nie über die Prototyp-Phase hinaus.

