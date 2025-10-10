Neues Trademark sorgt für Spekulationen um Neuauflage eines beliebten Sonic-Spin-offs

SEGA scheint bereit zu sein, voll auf Shadow zu setzen, da ein neues Trademark für ein „Shadow the Hedgehog“-Projekt eingetragen wurde. Entdeckt wurde dies vom Sonic-News-Account “Sonic City” auf Twitter, der bemerkte, dass das neue Warenzeichen nicht nur Shadow-Merchandise wie Spielzeug, Kleidung und Accessoires abdeckt, sondern auch Videospiele.

Diese Nachricht lässt viele Sonic- und Shadow-Fans über eine mögliche Portierung, ein Remake oder Remaster des Spiels „Shadow the Hedgehog“ spekulieren. Ein möglicher Grund für ein Remake wäre das 25-jährige Jubiläum des Charakters.

Seinen Ursprung hatte der genetisch modifizierte, schwarze Igel aus dem Labor als Antagonist in Sonic Adventure 2 im Jahr 2001. 2005 bekam er sein eigenes PS2-Videospiel. Zuletzt stieg seine Bekanntheit, da der beliebte Sonic-Antiheld im letztjährigen Film Sonic the Hedgehog 3 auf der Leinwand zu sehen war.

Auch in Sonic X Shadow Generations, das ein Remaster von Sonic Generations mit dem brandneuen Spiel Shadow Generations kombinierte, war er ein größerer Bestandteil. Dass SEGA auch weiterhin auf seine Beliebtheit setzt und dies mit einer Neuauflage untermauert, scheint plausibel – ist aber bisher nur Spekulation. Hoffentlich wissen wir bald mehr!

via GameRant, Bildmaterial: Sonic X Shadow Generations: Dark Beginnings, Sega, Studio Giggex