Dieses kleine, aber feine Easter-Egg hält Silent Hill f für musikalische Fans bereit

Als erstes brandneues Silent Hill seit Silent Hill Downpour aus dem Jahr 2012 macht Silent Hill f eine tolle Figur an den Kassen – der Titel verkauft sich sogar besser als das Remake von Silent Hill 2 aus dem letzten Jahr. Trotzdem verneigen sich die Macher bescheiden vor den Serienwurzeln, wie die jüngste Entdeckung eines kleinen, aber feinen Easter-Eggs beweist.

Vielleicht ist es Euch aufgefallen: Im Abschnitt, in dem Ihr eine verlassene Schule besucht, finden sich Notenblätter an Pinnwänden. Streamerin Frankielollia bat einen ihrer Zuschauer, sich die Noten zur Brust zu nehmen und sie mit der Gitarre zu spielen.

Es stellt sich heraus, dass es sich bei den Noten um die Titelmelodie des ersten Spiels der Reihe handelt. Eine hübsche Hommage an die Serienwurzeln, die aber wohl nur von sehr musikalischen Fans entdeckt werden kann.

Dass Silent Hill f so gut abschneiden würde, hat übrigens selbst Serien-Produzent Motoi Okamoto nicht kommen sehen. Für den Erfolg macht er die „vielen mutigen Entscheidungen“ verantwortlich, die das Team im Zuge der Entwicklung getroffen habe. Auch wir waren in unserem Test zum Spiel äußerst begeistert.

via Eurogamer, Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment