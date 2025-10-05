Gacha-Games ohne Gacha: Mehr Neulinge sind der Schlüssel zu stabiler Monetarisierung

Die ersten Gacha-Games aus China entscheiden sich bewusst dazu, die Gacha-Elemente vollständig oder teilweise aus ihren Spielen zu streichen und auf andere Monetarisierungsmethoden zu setzen. Die Neuigkeit zu Duet Night Abyss war ungewöhnlich und wurde von vielen Fans positiv aufgenommen.

Auch das „Anime-GTA“ Ananta machte kurz darauf Schlagzeilen mit der Nachricht, das Charakter-Gacha würde gestrichen. In einem Interview mit Automaton Media sprach „Duet Night Abyss“-Produzent Deca Bear über den mutigen Schritt des Entwicklerstudios Hero Game.

Auch auf dieser Website reagierten viele Fans positiv interessiert auf diese Änderung. Nur wie nimmt das Spiel ohne Gacha ausreichend Geld ein? Deca Bear räumt ein, dass diese Bedenken berechtigt seien, betont aber, dass das Team intensiv daran arbeite, ein Modell zu schaffen, das beiden Seiten – Fans und dem Entwicklerteam – zugutekommt.

Deca Bear erklärte, dass es wichtig sei, dass Duet Night Abyss auch künftig kontinuierlich neue Inhalte erhält, damit das Spiel für die Fans frisch und spannend bleibt. Während Quantität und Vielfalt wichtig seien, wolle man dabei zugleich die Servicequalität hochhalten.

„Um zu erklären, warum wir kein Gacha-System brauchen – indem wir Spielern kostenpflichtige Inhalte wie Skins und Charakter-Outfits anbieten, haben wir bereits ein solides Monetarisierungsmodell etabliert“, betonte Deca Bear. Ohne Gacha-Elemente sei es besonders wichtig, die Spielerbasis durch ein zugängliches und lohnendes Spiel zu erweitern.

„Dadurch, dass die Spieler nicht zu viel Zeit oder Geld investieren müssen, werden sich mehr Neulinge darauf einlassen. Wenn möglich, möchten wir unseren Spielern noch mehr hochwertige Inhalte zu einem günstigen Preis bieten“, so Deca Bear. Duet Night Abyss wird am 28. Oktober kostenlos für PCs, iOS und Android erschienen.

