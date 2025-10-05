Namcos erstes Videospiel aus dem Jahr 1978 wird für Switch und PS4 neu aufgelegt

Namcos erstes jemals entwickeltes Videospiel wird diese Woche zum ersten Mal bei Arcade Archives neu aufgelegt. Das Spiel Gee Bee erschien ursprünglich 1978 in den Spielhallen und erhält nun seine erste Heimveröffentlichung als Teil der „Arcade Archives“-Reihe von Hamster Corporation.

Das Spiel wurde von Toru Iwatani geschaffen, der später die Idee zu Pac-Man haben sollte. Gee Bee ist stattdessen ein von Breakout inspiriertes Videospiel mit Flipper-Elementen wie Bumpern, Drehkreuzen und „NAMCO“-Rollover-Buchstaben. Eigentlich wollte Iwatani bei Namco Flipperautomaten bauen, aber Namco war von der Idee nicht zu überzeugen.

Gee Bee wurde in der Arcade, ähnlich wie Pong, mit einem Drehregler gespielt, um die zahlreichen Schläger zu bewegen. Die „Arcade Archives“-Version kann dies teilweise mit Analogstick-Steuerung nachbilden, bietet aber auch Maussteuerung für höhere Präzision.

Gee Bee ist damit Spiel Nummer 488 in der 2014 gestarteten „Arcade Archives“-Reihe, die wöchentlich Updates bekommt. Im Juni startete der Publisher eine neue Reihe namens Arcade Archive 2 für aufwändige (3D-)Spiele, die parallel zu Arcade Archives läuft und zusätzliche Funktionen für jedes Spiel bietet.

Die „Arcade Archives“-Versionen – darunter auch Gee Bee – sind auf Switch und PS4 erhältlich und bieten drei Modi: Original Mode, Hi Score Mode (ein einzelner Credit, so viele Punkte wie möglich) und Caravan Mode (10-Minuten-Zeitlimit), jeweils mit Online-Ranglisten.

via VGC, Bildmaterial: Namco, Bandai Namco