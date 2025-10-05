Silent Hill f lehrt der Konkurrenz in Japan das Fürchten und stellt Horror-Rekorde auf

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 22. bis zum 28. September 2025 liegen vor. Eine höchst spannende Woche, gab es doch mit Silent Hill f, Atelier Resleriana, Sonic Racing: CrossWorlds und weiteren Spielen gleich mehrere Kandidaten für die vorderen Ränge.
Durchsetzen konnte sich am Ende Silent Hill f, das sich im japanischen Handel insgesamt 57.475 Mal für PS5 verkaufen konnte. Mario Kart World geht mit gut 35.000 Einheiten als Zweitplatzierter ins Ziel und dahinter holt EA Sports FC 26 die Bronzemedaille.
Für Silent Hill f ist es auch Serien-intern ein sehr gelungener Start. Game Data Library hat den drittstärksten Launch der „Silent Hill“-Geschichte notiert, nur die ersten beiden Originalwerke verkauften sich auf PlayStation und PS2 häufiger. Die Launchwoche von Silent Hill 2 Remake in Japan verdoppelt Silent Hill f nahezu!
Game Data Library vermutet gemeinsam mit den digitalen Verkäufen knapp 100.000 verkaufte Einheiten in Japan. Damit wäre das Spiel schon jetzt das am drittmeisten verkaufte Silent Hill in Japan, nur geschlagen von den Lifetime-Sales von Silent Hill (293.000) und Silent Hill 2 (130.000). Es dürfte der größe Horror-Launch (Resident Evil ausgenommen) in Japan seit einer ganzen Weile sein und stärker als jeder „Fatal Frame“-Launch.
Unter ferner liefen …
Für Atelier Resleriana werden es kumuliert (über Switch, PS5 und PS4) insgesamt etwa 22.200 Einheiten. Sonic Racing: CrossWorlds kommt in Japan schlecht vom Start weg und kumuliert nur auf etwa 7.700 Einheiten. Die neue Visual-Novel 9 R.I.P. sequel von Idea Factory ist da mit 10.000 Einheiten sogar erfolgreicher.
Die aktuelle Top 10:
- [PS5] Silent Hill f (Konami, 09/25/25) – 57.475 (57.475) (New)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 35.027 (1.801.323)
- [PS5] EA Sports FC 26 (Electronic Arts, 09/26/25) – 11.327 (11.327) (New)
- [NSW] Atelier Resleriana (Koei Tecmo, 09/26/25) – 10.425 (10.425) (New)
- [NSW] 9 R.I.P. sequel (Idea Factory, 09/25/25) – 10.037 (10.037) (New)
- [PS5] Atelier Resleriana (Koei Tecmo, 09/26/25) – 9.802 (9.802) (New)
- [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 9.055 (327.496)
- [NSW] EA Sports FC 26 (Electronic Arts, 09/26/25) – 6.529 (6.529) (New)
- [NSW] Sonic Racing: CrossWorlds (SEGA, 09/25/25) – 5.571 (5.571) (New)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.061 (4.012.680)
Die Hardware-Charts:
- Switch 2 – 44.150 (2.109.622)
- Switch OLED – 14,187 (9.200.581)
- PlayStation 5 – 11.597 (5.797.893)
- Switch Lite – 6.369 (6.675.041)
- PS5 Digital – 3.228 (1.007.265)
- Switch – 2.554 (20.152.804)
- PlayStation 5 Pro – 2.086 (251.777)
- Xbox Series X – 253 (322.616)
- Xbox Series S – 98 (339,599)
- Xbox X Digital – 90 (21.673)
- PlayStation 4 – 21 (7.929.938)
