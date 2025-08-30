Ungewöhnlich: Gacha-Game streicht kurz vor dem Launch plötzlich alle Gacha-Elemente

Das Spiel Duet Night Abyss ist ein Fantasy-Adventure-RPG mit großem Freiheitsgrad. Es bietet als Kernmechanik „Hack and Slash“ mit mehrfachen Waffenkonfigurationen in 3D-Kämpfen und erzählt die Geschichte von Dämonen aus zwei Perspektiven.

Die Entwicklungsphase des Spiels ist allerdings sehr ungewöhnlich verlaufen. Duet Night Abyss wurde als Free-to-Play-RPG mit Gacha-Systemen angekündigt, doch nur zwei Monate vor der Veröffentlichung ändert sich das Monetarisierungssystem. Das ist durchaus selten: Gacha-Elemente sollen gestrichen werden.

Negatives Feedback im Betatest

Im Interview mit Automaton Media erklärte Producer Deca Bear, dass das Spiel ursprünglich auf ein Gacha-System für Charaktere- und Waffen aufgebaut war. Doch durchgehende Beschwerden von Fans in der Beta-Phase führen jetzt dazu, dass das Team diese Mechaniken komplett streicht.

„Nachdem wir Spieldaten, Community-Feedback und die Ergebnisse von Umfragen aus der letzten Beta analysiert hatten, erkannten wir, dass die Kritikpunkte ziemlich einheitlich waren“, so Bear. „Wir haben das Thema intern oft diskutiert und kamen zu dem Schluss, dass selbst größte Optimierungen an Gacha- und Ausdauer-Systemen das grundlegende Unbehagen der Spieler nicht beseitigen würden.“

Deshalb hat sich Pan-Studio entschieden, das Spiel in letzter Minute zu einem klassischen Spiel umzubauen und das Gacha sowie auch das Ausdauer-System zu entfernen. Es soll ein Spiel werden, das Spaß macht, leicht zugänglich ist und die Spieler nicht belastet. Bear sagte dazu, dass dies kurzfristig zwar „schnelle Monetarisierungsmöglichkeiten“ koste, aber langfristig „stärkere Spielerbindung, besseren Ruf und ein gesünderes, nachhaltigeres Geschäftsmodell“ verspreche.

Kosmetische Items sollen für Einnahmen sorgen

Die Spielfiguren, die in der Beta durch Gacha-Systeme ziehbar waren, sind nun durch normale Progression im Spiel erspielbar und sollen dauerhaft erhalten bleiben. Pan Studio hofft stattdessen, Einnahmen über Kosmetika, Animationen und Accessoires generieren zu können.

Die Outfitkombinationen und Anpassungen wie das Einfärben werden deshalb besonders hervorgehoben: „Passe dein Aussehen mit Farben an: Mische und kombiniere und färbe Waffen und Outfits frei – färbe und wechsle nach Belieben und kontrolliere dein Waffen- und Charakter-Aussehen vollständig“, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung. So soll der individuelle Kampfstil mit einem persönlichen Kleidungsstil mit besonderen Accessoires verbunden werden.

Das Kern-Gameplay bleibt so unangetastet von Zufallselementen und die Gegnerhorden können ohne frustrierende Hürden niedergeschlagen werden. Auch der Wechsel zwischen Nah-, Fern- und Luftangriffen wird jetzt nicht mehr durch die zufälligen Waffen und zähen Mechaniken zurückgehalten.

Das Free-to-Play-Fantasy-Adventure-RPG Duet Night Abyss wird am 28. Oktober für PCs über einen eigenen Launcher und den Epic Games Store erscheinen, außerdem für Mobilgeräte im App Store und für Android bei Google Play, wie Publisher Hero Games und Entwickler PAN STUDIO ankündigten. Eine Voranmeldung ist bereits möglich.

Ein Trailer zum Spiel:

