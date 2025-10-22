Remake-Director Hamaguchi äußert sich zur Rückkehr rundenbasierter Kampfsysteme

Spätestens seit dem Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 ist das Konzept rundenbasierter RPGs wieder in aller Munde. „Final Fantasy VII Rebirth“-Director Naoki Hamaguchi glaubt trotzdem nicht, dass dies einen größeren Einfluss auf die Strategien von Square Enix in Bezug auf das „Final Fantasy“-Franchise haben wird.

In einem Interview mit The Gamer wurde Hamaguchi nach dem Erfolg von Clair Obscur gefragt und ob dies dazu führen könnte, dass Square Enix Final Fantasy zu seinen rundenbasierten Wurzeln zurückführt. „Das ist eine interessante Frage“, so Hamaguchi. „Wie Sie schon sagten, sind Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy XVI beides Action-RPGs. Im Wesentlichen basiert das Spieldesign der ‚Final Fantasy‘-Reihe auf der Entscheidung des Directors selbst. Ob der nächste Titel Action- oder rundenbasiert ist, steht noch nicht fest.“

Er führt weiter aus: „Wenn Sie mich fragen, ob [mein nächstes Spiel] ein RPG sein wird, ja, das ist definitiv möglich. Aber wird es ein rundenbasiertes RPG sein? Ganz unabhängig davon, dass ‚Expedition 33‘ gut aufgenommen wurde: Wir haben viele Kommentare bekommen, die ‚JRPGs sind zurück‘ lauten. Mir geht es darum, welches Spielerlebnis den Fans gefallen wird. Das ist der wichtigste Punkt.“

Hamaguchi unterstreicht damit die Aussage von „Final Fantasy XIV“-Chef und „Final Fantasy XVI“-Produzent Naoki Yoshida. Mit Blick auf den nächsten „Final Fantasy“-Haupttitel sagte er vor einigen Monaten: „[Ich] werde nicht zwingend an Final Fantasy XVII arbeiten, daher möchten wir auch unseren zukünftigen Director oder wer auch immer Spiele wie XVII oder sogar XVIII produzieren wird, nicht behindern oder einschränken. Wir möchten ihnen keine Schranken setzen.“ Es bleibt also abzuwarten, welche spielerische Richtung das nächste Hauptspiel der Serie einschlägt.

via Gaming Bolt, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix