Mega-Deals: Xenoblade Chronicles 3 und weitere Switch-Games ab 12,99 Euro

Für „Switch 1“-Sammler könnte jetzt wohl eine ganz gute Zeit anbrechen. Der Fokus liegt auf der neuen Nintendo Switch 2 und das nicht nur bei vielen Fans, sondern wohl auch bei Händlern.
Media Markt und Saturn wollen die alten Kamellen für „Switch 1“ jedenfalls aus den Lagern haben. Anders sind heutige Angebote wie Xenoblade Chronicles 3 für 16,99 Euro* nicht zu erklären. Schlagt zu, bevor es zu spät ist!
Deals bei Media Markt:
- Xenoblade Chronicles 3* (Nintendo Switch) für 16,99 Euro
- Endless Ocean Luminous* (Nintendo Switch) für 12,99 Euro
- Wario Ware: Move It* (Nintendo Switch) für 12,99 Euro
- Another Code Recollection* (Nintendo Switch) für 12,99 Euro
- Super Monkey Ball: Banana Rumble* (Switch) für 17,99 Euro
Danke an Nerdy Deals 24/7 für die Hinweise. Es handelt sich jeweils um Affiliate-Links* – vielen Dank für eure Unterstützung. Bei einigen Produkten kommen Versandkosten in Höhe von 2,99 Euro dazu. Andere wiederum werden versandkostenfrei verschickt. Sollte Media Markt schon leergefegt sein, probiert es bei Saturn! Viel Erfolg.
Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft
Das sind wirklich top Angebote. Wenn ich mir Another Code nicht erst vor 2 Wochen woanders gekauft hätte, dann hätte ich hier auch definitiv zugeschlagen
Mit Another Code und Xenoblade auch zwei grandiose Titel dabei. Ich hoffe, dass da nun noch viele zuschlagen werden, die es noch nicht taten. Gerade Another Code könnte sicherlich noch jeden Kauf gebrauchen, damits Hoffnung gibt, dass es da doch noch weiter geht^^
Leider ist nichts für mich dabei, da ich die Zwei natürlich eh schon längst habe und die anderen mich nicht interessieren^^
Wobei das mir eher Sorgen macht, dass es sich ja nicht genügend verkauft hat, dass sie es nun verramschen müssen.
Aus dem Saturn kann ich zumindest sagen, dass immer die erste Auflage eines Xenoblade schnell durchverkauft. Die zweite am Ende (über 12 Monate lagernd, kein Retourenrecht) aber verramscht werden muss
Hätte Xeno 3 ein besseres Ende hätte ich hier vielleicht zugeschlagen bei dem Preis und mal selber gespielt aber so nee danke xD
Allerdings verramschen die gerade so gut wie alles. Ich hab mich mal durchgeguckt und gar zwei Spiele für mich noch gefunden (Nen drittes ging an der Kasse dann irgendwie doch nicht mehr). Dabei war so gut wie alles dabei... selbst ein Splatoon, was wohl zu den meistverkaufstesten Spielen gehört^^
Vielleicht wollen die tatsächlich einfach nur Platz schaffen und mehr auf Switch 2 umsatteln. kp. Wahrscheinlich spielt beides mit rein.
Wär natürlich schön, wenn sich die Spiele auch ohne son Sale noch immer wie geschnittenes Brot verkaufen würde aber dazu ist son Xenoblade wohl doch noch zu nischig. (Another Code ist definitiv zu nischig. Da sind die Verkaufszahlen leider eh nicht so hoch, wie es das verdienen würde... :/)
Mit etwas Glück gibts zu Weihnachten noch mehr gute Spiele im Preissturz, vielleicht gar doch mal endlich wieder eine vernünftige 3 für 2 Aktion. Man wird ja noch hoffen dürfen... xD