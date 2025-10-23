Mega-Deals: Xenoblade Chronicles 3 und weitere Switch-Games ab 12,99 Euro

Für „Switch 1“-Sammler könnte jetzt wohl eine ganz gute Zeit anbrechen. Der Fokus liegt auf der neuen Nintendo Switch 2 und das nicht nur bei vielen Fans, sondern wohl auch bei Händlern.

Media Markt und Saturn wollen die alten Kamellen für „Switch 1“ jedenfalls aus den Lagern haben. Anders sind heutige Angebote wie Xenoblade Chronicles 3 für 16,99 Euro* nicht zu erklären. Schlagt zu, bevor es zu spät ist!

Deals bei Media Markt:

Bei einigen Produkten kommen Versandkosten in Höhe von 2,99 Euro dazu. Andere wiederum werden versandkostenfrei verschickt. Sollte Media Markt schon leergefegt sein, probiert es bei Saturn!

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft