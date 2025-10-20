Pokémon Friends wird vorgeworfen, nur ein „Reskin“ eines Jahre alten Mobile-Games zu sein

Das kuschelige Puzzle-Spiel Pokémon Friends war ein Shadow Drop der Pokémon Direct im Juli und sorgte eigentlich nicht für besonders viel „Buzz“ in der Community. Doch inzwischen gibt es Gesprächsstoff, weil Fans sich die Historie des Entwicklers angesehen haben.

In dessen Line-up gibt es ein Spiel aus dem Jahr 2016, das Pokémon Friends sehr ähnlich sieht. Die auf Pokémon spezialisierte YouTuberin CandyEvie sah sich beide Spiele genauer an und machte verblüffende Feststellungen.

Im neuen Pokémon-Spiel löst man Minispiele, um Garn zu sammeln, aus dem anschließend Pokémon-Plüschfiguren hergestellt werden können. Es ist schnell und simpel – doch die Puzzles machten stutzig, da die meisten keinerlei Bezug zu Garn oder Plüschfiguren hatten.

CandyEvie schaute sich daraufhin die Spiele des Entwicklers Wonderfy an und entdeckte einen sehr ähnlichen Titel namens Think! Think! aus dem Jahr 2016. Mehrere Puzzles in diesem Titel sind identisch zu Puzzles aus Pokémon Friends – nur mit gewöhnlichen Tieren statt Pokémon.

Das Fazit: Pokémon Friends sieht tatsächlich wie ein weiteres Spiel desselben Entwicklers aus – Fans werfen dem Puzzlespiel deshalb nun vor, nur ein „Reskin“ eines Titels von 2016 zu sein. Etwa bei Minute 24 des unten verlinkten Videos sind direkte Vergleiche der beiden Spiele zu sehen – macht euch selbst ein Bild.

Das Video von CandyEvie:

via GamesRadar, Bildmaterial: Pokémon Friends, The Pokémon Company, Wonderfy Inc.