Fans glauben Hommage an Ash und Pikachu in Pokémon-Legenden: Z-A entdeckt zu haben

Habt ihr ihn schon getroffen? In Pokémon-Legenden: Z-A sorgt aktuell ein ganz bestimmter NPC für Gesprächsstoff: Ein Trainer mit Mütze, entschlossener Haltung und – natürlich – einem Pikachu, das er stolz als das stärkste der Welt bezeichnet.

Kommt euch bekannt vor? Genau – es handelt sich wohl eindeutig um eine Anspielung auf Ash Ketchum aus dem Pokémon-Anime. Davon sind Fans jedenfalls überzeugt. Die kleine Sidequest trägt den passenden Namen „The World’s Greatest Pikachu“.

Um ihn herauszufordern, braucht ihr übrigens ein eigenes Pikachu im Team. Das Pikachu des Trainers hat nicht nur ein ziemlich hohes Level, es trägt zudem das Item Kugelblitz, das Angriff und Spezial-Angriff verdoppelt. Mit ihm also nicht zu spaßen.

Ein echter „Fanmoment“

Ash selbst ist in den Hauptspielen der Reihe bislang nie offiziell aufgetreten – höchstens in Form kleiner Easter Eggs, etwa durch seine ikonische Cap oder den Charakter „Rot“, der ihm stark ähnelt. Deshalb ist diese Mission für viele Fans ein echtes Highlight und vielleicht das nächste, was wir je an einer „echten Begegnung“ mit Ash bekommen werden.

Ob es sich dabei um einen bewussten Gruß an den mittlerweile abgetretenen Anime-Helden handelt, hat Game Freak nicht bestätigt. Aber ehrlich: Wer so redet, so aussieht und so ein Pikachu hat – das kann kein Zufall sein. Ein Video der Szene findet ihr zum Beispiel bei Twitter. Ein Youtube-Short seht ihr hier. Habt ihr den geheimnisvollen Trainer schon gefunden? Oder andere Easter Eggs in Pokémon Legenden: Z-A?

Einen sehr interessanten Fakt über Pikachu haben wir bereits in einem anderen Artikel behandelt. Wenn ihr noch unentschlossen seid, ob das Spiel etwas für euch ist, könnte sich ein Blick in unseren Test lohnen.

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak