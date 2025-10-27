Die vielleicht bisher coolste Figur zu Astro Bot kommt gemeinsam mit dem Dual Speeder

Während Astro selbst schon als Funko Pop und als Nendoroid erschienen ist, gibt es schon bald eine weitere Figur, die Fans vielleicht als die bisher schönste küren könnten. Astro, gemeinsam mit seinem Dual Speeder!

Der Dual Speeder sitzt auf einem Halter, der den Eindruck vermittelt, Astro würde im Flug durch die Galaxie steuern. Gleichzeitig lässt das Design erahnen, dass man das Raumschiff herausnehmen und unterschiedlich präsentieren oder sogar bespielen kann.

Da der Dual Speeder als Flugobjekt dargestellt wird, sind die Griffe geöffnet und aus den Düsen schießen Jets – genau das macht es übrigens schwierig, Controller exakt wie im Spiel nachzubauen. Am spannendsten ist jedoch der Detailgrad: Wo beim DualSense-Controller das Touchpad wäre, findet man die „Augen“ des Dual Speeder. Bei der Figur verändert sich der Gesichtsausdruck je nach Blickwinkel.

Obwohl der Dual Speeder das zentrale Highlight ist, sieht auch der Astro Bot selbst detailreicher aus als in bisherigen Figuren. Er trägt ein transparentes Visier und ist deutlich glänzender als die Nendoroid-Version.

Erstmals vorgestellt wurde die Figur in der Youtube-Reihe „PLAY! PLAY! PLAY!“ von PlayStation Japan. Sie entsteht in Zusammenarbeit zwischen PlayStation und Bandai Spirits unter dem „Tamashii Nations„-Label. Bei Importhändler Meccha-Japan* könnt ihr euch bereits für eine Vorbestellung vorabregistrieren.

via The Gamer, Bildmaterial: Bandai Spirits, PlayStation