Eine besondere Schatzkiste wartet auf Nioh-Fans, aber es gibt leider einen Haken

Koei Tecmo veröffentlicht in Japan zu den hauseigenen Games oft die sogenannte Treasure Box. Das sind Sammlereditionen, die es aber leider oftmals nicht aus Japan herausschaffen: so beispielsweise im Falle von Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung.

Auch zum kommenden Nioh 3 wird es eine solche Treasure Box geben. Die gute Nachricht: sie erscheint im Westen. Die schlechte Nachricht: nur in Nordamerika. So oder so kommt ihr um einen Import also nicht herum, um nun aus Amerika oder aus Japan.

Die Treasure Box zu Nioh 3 ist im amerikanischen NIS America Store vorbestellbar. Der europäische Store führt sie leider nicht. Eine Multi-Language-Version (auch mit deutschen Texten) könnt ihr euch außerdem auch bei Play-Asia* importieren.

Die Treasure Box kostet 126,99 US-Dollar und enthält nicht nur das Spiel, einen „Scampuss Furball Nesuke“-Schlüsselanhänger und ein originales Desk-Pad, sondern auch ein offizielles Artbook, eine „Nioh 3 Selection Soundtrack“-CD sowie eine besondere Sammelbox.

Neben der Treasure Box und der Standardversion gibt es in Nordamerika auch eine Steelbook Edition. Hierzulande scheinen die Händler mit den Produktseiten noch nicht so weit zu sein. Dabei bleibt gar nicht mehr viel Zeit: Nioh 3 erscheint am 6. Februar 2026 für PlayStation 5 und PCs.

Die japanische Treasure Box:

Das erwartet euch in Nioh 3:

Ihr übernehmt die Rolle eines jungen Kriegers, der in Japans turbulenter Sengoku-Ära der nächste Shogun werden soll. Ein „unvergleichliches Offenes-Feld-Spielerlebnis“ wird versprochen, welches die freie Erkundung mit intensiver Action kombinieren möchte.

Kämpft gegen monströse Yokai, erkundet Dörfer voller verdächtiger Wesen und stellt euch den Herausforderungen des Fegefeuers. Kern des Gameplays sind zwei verschiedene Kampfstile: Samurai und Ninja.

via RPGsite, Bildmaterial: Nioh 3, Koei Tecmo, Team Ninja