Preload gestartet: Die Dateigröße von Pokémon Legenden: Z-A sorgt für Diskussionen

Noch eine Woche, dann steht Pokémon-Legenden: Z-A (aktuell bei Amazon* für Switch 2 heftig reduziert) endlich in den Regalen der Händler – und wer lieber digital spielt, kann den Titel ab sofort vorab herunterladen. Beim Blick auf die Downloadgröße ist aber manchen Trainern der Pokéball fast aus der Hand gefallen.

Die Dateigröße beträgt auf der Switch nur rund 4 GB. Klingt erstmal super platzsparend – aber Fans finden das schlichtweg zu klein, wie Medien berichten. Die Befürchtung dahinter wohl: Das Spiel könnte inhaltlich ebenso wenig bieten.

Zum Vergleich: Pokémon-Legenden: Arceus kam damals auf 6,1 GB, während Karmesin & Purpur etwa 10 GB schwer waren. Da Z-A immerhin das große neue Kapitel der Reihe und das erste Pokémon-Abenteuer für Switch 2 ist, hatten viele mit einem deutlich größeren Umfang gerechnet.

Fans sind skeptisch

Die Switch-2-Version fällt mit einem bereits jetzt angekündigten Day-One-Patch etwas umfangreicher aus. Durch „optimierte Texturen“ wächst die Dateigröße auf 7,7 GB an. Doch selbst das ist – im Vergleich zu anderen Switch-2-Spielen wie dem kommenden Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (44 GB) – immer noch erstaunlich kompakt.

Zum Vergleich, Donkey Kong Bananza wiegt ungefähr 8,5 GB. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass Donkey Kong und Pokémon-Legenden: Z-A immer noch primär Switch-1-Spiele sind, bzw. die Entwicklung auf dieser Plattform begann. Sie profitieren jedoch von der Power der Switch 2.

Natürlich ist die Größe eines Spiels nicht alles. Auch kleinere Titel können inhaltlich überzeugen, das hat Legenden: Arceus bereits mehr oder weniger bewiesen. Aber bei einem Spiel, das fast vier Jahre Entwicklungszeit hinter sich hat und als Beginn einer neuen Pokémon-Ära gilt, sind die Erwartungen entsprechend hoch.

Dass sich die gesamte Handlung in Illumina City abspielt, erklärt vielleicht den geringeren Speicherbedarf – die Welt ist diesmal kompakter, aber hoffentlich detailreicher gestaltet. Trotzdem bleibt bei vielen Fans ein mulmiges Gefühl. Was denkt ihr – klein, aber fein, oder ein schlechtes Zeichen kurz vor Veröffentlichung?

Der Handel unterbietet sich

Pokémon-Legenden: Z-A erscheint am 16. Oktober 2025. 69,99 Euro will Nintendo neuerdings für physische Spiele – manchmal sogar 79,99 Euro. Kann jawohl nicht wahr sein. Der Handel spielt das Spielchen aber nicht immer mit. Im Wettstreit um die Kundschaft gibt’s Pre-Launch-Rabatte. Amazon geht aktuell sogar auf 55,00 Euro* für die „Switch 2“-Version runter. 15 Euro günstiger!

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak