Preload gestartet: Die Dateigröße von Pokémon Legenden: Z-A sorgt für Diskussionen

Noch eine Woche, dann steht Pokémon-Legenden: Z-A (aktuell bei Amazon* für Switch 2 heftig reduziert) endlich in den Regalen der Händler – und wer lieber digital spielt, kann den Titel ab sofort vorab herunterladen. Beim Blick auf die Downloadgröße ist aber manchen Trainern der Pokéball fast aus der Hand gefallen.
Die Dateigröße beträgt auf der Switch nur rund 4 GB. Klingt erstmal super platzsparend – aber Fans finden das schlichtweg zu klein, wie Medien berichten. Die Befürchtung dahinter wohl: Das Spiel könnte inhaltlich ebenso wenig bieten.
Zum Vergleich: Pokémon-Legenden: Arceus kam damals auf 6,1 GB, während Karmesin & Purpur etwa 10 GB schwer waren. Da Z-A immerhin das große neue Kapitel der Reihe und das erste Pokémon-Abenteuer für Switch 2 ist, hatten viele mit einem deutlich größeren Umfang gerechnet.
Fans sind skeptisch
Die Switch-2-Version fällt mit einem bereits jetzt angekündigten Day-One-Patch etwas umfangreicher aus. Durch „optimierte Texturen“ wächst die Dateigröße auf 7,7 GB an. Doch selbst das ist – im Vergleich zu anderen Switch-2-Spielen wie dem kommenden Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (44 GB) – immer noch erstaunlich kompakt.
Zum Vergleich, Donkey Kong Bananza wiegt ungefähr 8,5 GB. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass Donkey Kong und Pokémon-Legenden: Z-A immer noch primär Switch-1-Spiele sind, bzw. die Entwicklung auf dieser Plattform begann. Sie profitieren jedoch von der Power der Switch 2.
Natürlich ist die Größe eines Spiels nicht alles. Auch kleinere Titel können inhaltlich überzeugen, das hat Legenden: Arceus bereits mehr oder weniger bewiesen. Aber bei einem Spiel, das fast vier Jahre Entwicklungszeit hinter sich hat und als Beginn einer neuen Pokémon-Ära gilt, sind die Erwartungen entsprechend hoch.
Dass sich die gesamte Handlung in Illumina City abspielt, erklärt vielleicht den geringeren Speicherbedarf – die Welt ist diesmal kompakter, aber hoffentlich detailreicher gestaltet. Trotzdem bleibt bei vielen Fans ein mulmiges Gefühl. Was denkt ihr – klein, aber fein, oder ein schlechtes Zeichen kurz vor Veröffentlichung?
Der Handel unterbietet sich
Pokémon-Legenden: Z-A erscheint am 16. Oktober 2025. 69,99 Euro will Nintendo neuerdings für physische Spiele – manchmal sogar 79,99 Euro. Kann jawohl nicht wahr sein. Der Handel spielt das Spielchen aber nicht immer mit. Im Wettstreit um die Kundschaft gibt’s Pre-Launch-Rabatte. Amazon geht aktuell sogar auf 55,00 Euro* für die „Switch 2“-Version runter. 15 Euro günstiger!
via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak
6 Kommentare
Es ist und bleibt primär halt ein Switch 1 Spiel. Und Spiele von Nintendo haben generell ne recht kompakte Größe. Eines der größten erhältlichen Spiele wird aktuell Mario Kart World sein mit um die 20 Gigabyte. Donkey Kong ist auch deutlich unter 10 Gigabyte groß. Hyrule Warriors finde ich dagegen mit über 40 Gigabyte sogar schon riesig. Aus Third Party Sicht gibt es natürlich größere Spiele wie Street Fighter 6 und Cyber Punk, alle rund 70 Gigabyte groß. Demnächst wird sich Final Fantasy VII Remake dazugesellen.
Und dann müssen wir uns auch Pokemon Z-A auch nur einmal ansehen, um das realistisch einschätzen zu können. Optisch liegt das Spiel auf einem hoch poliertem PS2 Titel. Es gibt keine aufwendigen Cutscenes, meines Wissens keine Sprachausgabe und das gesamte Spiel spielt in einem eingegrenzten Open-Hub, der zwar geräumig ist, aber mit etwas Optimierung ist es keine Magie, das Spiel weit unter 10 Gigabyte zu halten.
Pokemon war und ist weder für ne gute Story, noch eine gute Grafik bekannt.
Kommt daher hin.
Ich kenn die direkte Situation zwar nicht, aber Dateigröße sagt schon lange nichts mehr über Menge oder Qualität aus.
Moderne Formate sind durch intelligentere Komprimierungsmethoden in der Lage, Dateien um ein Vielfaches zu verkleinern.
Der Bereich ist gerade in den letzten Jahren sehr weit gekommen. Da können 5GB schnell mal zu 500mb werden und noch kleiner ohne Qualitätsverluste.
Wer viel am Pc spielt , weiß das dies überhaupt nichts aussagt. Manchmal frag ich mich wie teilweise so extrem viel Inhalt in ein kleinen 800mb Indie Spiel passen kann.
Während ein 180gb online Shooter mir Fünf 30 Quadratmeter Maps und 10 Waffen bietet 😅
Danach sollte man wirklich nicht gehen. Ich freue mich auf das Pokémon Spiel, ob es jetzt ein 20 Stunden oder ein 1000 Stunden Ding wird ist eine andere Frage.
Ist doch besser für alle so. Updates sind schneller geladen und wer das Spiel digital kauft, braucht nicht die beste Leitung und kann trotzdem zügig zocken. Warum das Spiel so leicht ist, kann eigentlich jeder am gameplay Material sehen. Am meisten werden wahrscheinlich die ganzen Pokémon und die Effekte von den Attacken an Platz belegen, der Rest ist ja, wie jeder sehen kann, nicht gerade state of the art.
Besser so als wie bei Destiny, wo man den Leuten, die extra für die ganzen dlcs bezahlt haben, den content wegsperrt, weil das Spiel sonst zu groß werden würde.