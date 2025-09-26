Es gibt eine limitierte „Treasure Box“ zu Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

Während wir uns mit einer Standardversion zufriedengeben müssen, wird Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung in Japan eine besondere Veröffentlichung erhalten. Die sogenannte „Treasure Box“ ist typisch für Spiele, die von Koei Tecmo entwickelt werden.

Die Limited Edition legt verschiedenen Extras drauf: Es gibt einen Schlüsselanhänger, ein Stoff-Poster, eine Acryl-Figur, ein Handtuch sowie Klarsichthüllen. Und natürlich eine physische Cartridge mit dem Spiel.

Im Westen erscheinen die „Treasure Box“-Versionen von Koei Tecmo für gewöhnlich nicht, weshalb euch nur der Import bleibt. Dank „Multi-Language“-Versionen in Asien ist dies inzwischen für viele Fans attraktiv geworden. Bei Play-Asia* findet ihr die „Treasure Box“ (Bild ganz unten) bald vorbestellbar. Diese Version wird auch deutsche Texte bieten.

Hierzulande könnt ihr euch die europäische Version bei Amazon* vorbestellen und dann auch darauf vertrauen, dass ihr die Speicherdaten-Boni absahnen könnt. Wer bereits eine Speicherdatei von Tränen des Königreichs hat, bekommt ein Ehrengarde-Schwert aufgetischt. Bei einer Datei von Vorgänger Zeit der Verheerung gibt es ein Ehrengarde-Zweihänder. Beide Items werden nach Rückkehr zur Hauptkarte nach der Mission „The Howling Tempest“ bereitgestellt.

Die Speicherdaten-Boni:

Nachdem der letzte Trailer schon viel Prügelspaß in der Antike versprochen hatte, gibt es seit der letzten „Direct“ auch endlich einen konkreten Termin, auf den wir hinfiebern können. Chroniken der Versiegelung, der neue Warriors-Ableger im Zelda-Universum, erscheint am 6. November 2025 und lädt dann zur Deluxe-Massenschlacht im antiken Hyrule.

Entwickelt wird das Musou übrigens von einem neuen Studio in den Reihen von Koei Tecmo. Der japanische Publisher hatte schon im zurückliegenden November verlauten lassen, künftig verstärkt auf AAA-Produktionen zu setzen und jährlich Veröffentlichungen zu planen. Der Name passt zu den Plänen: AAA Games Studio.

Die japanische Treasure Box:

Bildmaterial: Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, Nintendo, Koei Tecmo, AAA Games Studio