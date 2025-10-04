Final Fantasy Tactics: Neuauflage fügt subtiles Easter-Egg zu Final Fantasy VII Rebirth hinzu

Es gibt kein anderes Spiel der „Final Fantasy“-Reihe, das Materia so in den Mittelpunkt rückt wie Final Fantasy VII. Von der weißen Materia, die Aerith im Originalspiel trägt, bis zur „leeren“ Version, die wir kürzlich in Final Fantasy VII Rebirth gesehen haben, spielt Materia in der Handlung eine viel größere Rolle als in den meisten anderen Titeln.

Am deutlichsten zeigt sich dies an der weißen und schwarzen Materia von Final Fantasy VII, die eine große Rolle in der Handlung spielen. In der Originalveröffentlichung von Final Fantasy Tactics erschien die weiße Materia sogar als verstecktes Artefakt, obwohl sie eine ziemlich uninteressante Beschreibung hatte. Das wurde in The Ivalice Chronicles geändert.

Vor wenigen Tagen ist Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles endlich erschienen, und Fans teilen bereits ihre Entdeckungen aus der überarbeiteten Version des Spiels. Wie Twitter-User Sector_6_ anmerkt, wurde in der Neuauflage eine interessante Änderung an der Beschreibung der weißen Materia vorgenommen.

Im Originalspiel liefert die Beschreibung nur ein paar Hintergrundinformationen zur weißen Materia, bevor es heißt, sie könne „die Fähigkeiten ihres Besitzers verbessern“. In The Ivalice Chronicles wurde diese Beschreibung jedoch um einen neuen Satz ergänzt: „Man glaubt, dass Weiße Materia die Kraft der Wiedergeburt verleiht.“ Im Original: „White Materia is believed to grant the power of rebirth.“

Ein charmanter Wink in Richtung Final Fantasy VII Rebirth, in dem die weiße Materia bekanntlich von erzählerischer Bedeutung ist. Allzu viel sollte man allerdings nicht in das Easter-Egg hinein interpretieren.

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix