Relativ unbeachtet ist ein neues „Dragon Ball“ erschienen und bei Steam startet es schon durch

Wenn ihr von Dragon Ball: Gekishin Squadra noch nichts gehört habt, können wir es euch nicht verdenken. Auch bei uns lief das Spiel ein wenig unter Radar. Wahrscheinlich kennt ihr den Titel eher noch unter seinem ersten Teaser-Namen: Dragon Ball Project: Multi.

Wahrlich ohne ausufernde Marketing-Kampagne ist Gekishin Squadra jetzt erschienen und die (für viele) gute Nachricht ist: Es ist kostenlos spielbar. Gekishin Squadra ist nämlich das erste „kostenlose, teambasierte“ Dragon-Ball-Spiel, man könnte sagen: MOBA. Und als solches natürlich Free-to-play.

Trotz relativ wenig Aufmerksamkeit vor dem Launch passen die Steam-Zahlen soweit. Am ersten Abend spielten in der Spitze fast 14.000 Fans gleichzeitig, wie SteamDB ermittelt hat. Gekishin Squadra ist neben Steam auch für Mobilgeräte, PlayStation und Nintendo Switch kostenlos verfügbar, was die Spielerschaft entsprechend streut.

Viele Userkritiken bei Steam wandelten sich in der Nacht allerdings von „größtenteils positiv“ auf „ausgeglichen“ – viele der negativen Bewertungen gehen allerdings auf instabile Serverumgebungen zurück. Das ließe sich noch beheben.

Das „4-vs-4“-Gameplay, klassisch MOBA: Das Spiel möchte sich durch schnelle, taktische Teamkämpfe auszeichnen, bei denen ihr Helden steuert, die sich während des Spiels weiterentwickeln und unterschiedliche Rollen übernehmen können, darunter Angreifer (Schadensausteiler) sowie Verteidiger (Schutzwall) und Unterstützer (Support und Störung).

Bildmaterial: Dragon Ball Project: Multi, Bandai Namco, Ganbarion