Bracer-Auszubildene schmücken sich mit dieser Kollektion zu Trails in the Sky 1st Chapter

Die Modemarke SuperGroupies, die hochwertige Produkte inspiriert von Anime und Spielen anbietet, hat eine neue Kooperation mit Trails in the Sky 1st Chapter enthüllt. Die Kollektion besteht aus einer Uhr, einer Jacke und einer Tasche, inspiriert von Estelle Bright und ihrer sonnigen Persönlichkeit.

Die Vorbestellungen sind limitiert – also schnell zugreifen! Meccha-Japan* ist man auf solches, oft Japan-exklusives Merchandise spezialisiert, haltet die Augen bei Bedarf also offen. Dort findet ihr heute noch schicke Uhren, die einst anlässlich des 20. Trails-Geburtstags* veröffentlicht wurden. Die neuen Produkte sucht man noch vergebens.

Die von der Entschlossenheit als Bracer-Auszubildende inspirierte Uhr ist gestaltet nach dem Vorbild der Orbments. Blaue, grüne und rote Steine stehen für die Quarz-Elemente Wasser, Wind und Feuer. Akzente in antikem Gold im Orbment-Stil verleihen ihr ein Retro-Finish. Das Echtlederarmband in rustikalem Braun erinnert an Estelles Outfit.

Das gilt auch für eine Jacke, die den starken Wunsch verkörpern soll, andere zu beschützen. Auf dem linken Ärmel befindet sich ein geprägtes Etikett mit dem Emblem der Bracer Guild. Gürtel, Nieten und Farbschema wurden direkt von Details aus Estelles Kleidung übernommen.

So sehen die Produkte aus:

Das Paket komplett macht eine praktische Tasche. Verziert mit Details aus Estelles Outfit, darunter Gürtel und ein kräftiger Rotton als Kontrast. Auf der Vorderseite befindet sich ein geprägtes Etikett mit dem Emblem der Bracer Guild. Das Original-Innenfutter von SuperGroupies zeigt einen strahlend blauen Himmel mit weißen Vögeln, Angelruten und Joshua Brights Harmonika.

Alle Details und weitere Bilder zu den Artikeln findest du auf der offiziellen SuperGroupies-Website. Die Neuauflage des Serienerstlings feierte als Trails in the Sky 1st Chapter zuletzt große Erfolge. Wenn ihr wissen wollt, wie sich das Spiel generell schlägt, könnt ihr hier noch einmal unseren Test zu Trails in the Sky 1st Chapter lesen.

Bildmaterial: SuperGroupies