Ubisoft soll pikantes „Assassin’s Creed“-Projekt wegen „politischem Klima“ eingestampft haben

Offenbar hat Ubisoft ein nicht öffentlich gemachtes „Assassin’s Creed“-Projekt eingestampft. Laut aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden des Unternehmens, die anonym mit Game File sprachen, sollte das Spiel in der Reconstruction-Phase nach dem amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er und 1870er Jahren spielen.

Angeblich sollte das Projekt einen schwarzen Protagonisten in den Fokus rücken, der Opfer der Sklaverei im Süden war und nach Westen zog, um ein neues Leben zu beginnen. „Von den Assassinen der Serie rekrutiert, kehrt er in den Süden zurück, um in einem Konflikt für Gerechtigkeit zu kämpfen, in dem er sich unter anderem mit dem Aufkommen des Ku-Klux-Klan auseinandersetzen muss“, heißt es in den Interviews mit fünf aktuellen und ehemaligen Ubisoft-Mitarbeitenden.

Drei von ihnen erläutern, dass das Spiel letzten Sommer vom Ubisoft-Management in Paris aus zwei Gründen abgesetzt wurde. Zum einen wegen der negativen Online-Reaktionen auf die Enthüllung von Yasuke, einem historisch inspirierten schwarzen Samurai in Assassin’s Creed Shadows; zum anderen wegen Bedenken hinsichtlich des politischen Klimas in den Vereinigten Staaten.

„Ich war schrecklich enttäuscht, aber von der Führung nicht überrascht“, so eine der Quellen gegenüber Game File. „Sie treffen immer mehr Entscheidungen, um den politischen Status quo aufrechtzuerhalten, und gehen keine Risiken ein, auch nicht kreativ.“ Hättet Ihr das eingestampfte Assassin’s Creed Projekt gern realisiert gesehen?

via VGC, Bildmaterial: Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft