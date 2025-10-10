Ubisoft soll pikantes „Assassin’s Creed“-Projekt wegen „politischem Klima“ eingestampft haben

Offenbar hat Ubisoft ein nicht öffentlich gemachtes „Assassin’s Creed“-Projekt eingestampft. Laut aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden des Unternehmens, die anonym mit Game File sprachen, sollte das Spiel in der Reconstruction-Phase nach dem amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er und 1870er Jahren spielen.
Angeblich sollte das Projekt einen schwarzen Protagonisten in den Fokus rücken, der Opfer der Sklaverei im Süden war und nach Westen zog, um ein neues Leben zu beginnen. „Von den Assassinen der Serie rekrutiert, kehrt er in den Süden zurück, um in einem Konflikt für Gerechtigkeit zu kämpfen, in dem er sich unter anderem mit dem Aufkommen des Ku-Klux-Klan auseinandersetzen muss“, heißt es in den Interviews mit fünf aktuellen und ehemaligen Ubisoft-Mitarbeitenden.
Drei von ihnen erläutern, dass das Spiel letzten Sommer vom Ubisoft-Management in Paris aus zwei Gründen abgesetzt wurde. Zum einen wegen der negativen Online-Reaktionen auf die Enthüllung von Yasuke, einem historisch inspirierten schwarzen Samurai in Assassin’s Creed Shadows; zum anderen wegen Bedenken hinsichtlich des politischen Klimas in den Vereinigten Staaten.
„Ich war schrecklich enttäuscht, aber von der Führung nicht überrascht“, so eine der Quellen gegenüber Game File. „Sie treffen immer mehr Entscheidungen, um den politischen Status quo aufrechtzuerhalten, und gehen keine Risiken ein, auch nicht kreativ.“ Hättet Ihr das eingestampfte Assassin’s Creed Projekt gern realisiert gesehen?
via VGC, Bildmaterial: Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft
Ganz ehrlich das hätte echt interessant werden können. Ohne jetzt in ein Fettnäpfchen zu treten aber es hätte halt thematisch gepasst einen schwarzen Protagonisten zu spielen. Außerdem hätte sich bestimmt auch keiner beschwert Ku-Klux-Klan Anhänger zu töten.
Die Neuauflage von Django hat ja auch funktioniert.
Yasuke war einfach eine unglückliche Fehlentscheidung.
Viele Fans von Assassins Creed haben jahrelang nach einem AC in Japan gebettelt. Ich mein warum nicht. Es hätte nichts besseres gepasst als einen Ninja zu spielen. Mit Naoe (oder wie sie hieß) hat man das ja auch bekommen nur dachte man wohl das man zusätzlich noch eine andere Playerbase ansprechen wollte mit einem klobigen Samurai. Ich mein so weit so gut aber lasst diesen Samurai auch japaner sein.
Ob Yasuke historisch so eine Relevanz hatte ist eh ambitioniert aber er wirkte als schwarzer Mann auch andauernd fehl am Platze. Besonders als Protagonist.
Ich bin der festen Meinung das wenn man nur Naoe gespielt hätte und Yasuke nur als NPC im Spiel gewesen wäre hätte es noch lange nicht so einen Shitstorm gegeben und sich den ganzen Rattenschwanz der hinten dran hing als Kontroversen ersparen können.
Aber egal das Thema ist eh schon durchgelutscht.
finde ich eh voll sinnlos krieg und tot gehört einfahc zur menschheits geschichte da zu das ist fakt und ac steht für geschichte/wahre begebenheit(mit etwas fantasie) also finde ich da kein grund so was nicht rein zu machen das sollte jedem klar sein das bürgerkriege gibt. ist einfach nur noch traurig wie die menschheit sich so in toxisch und sonst was noch alles entwicklet hat.
Den dürfte man eigentlich garnichts mehr entwicklen oder games raus bringen weil es gibt immer irgendwo irgendwas was einem nicht passt wieso verstehn das so viele nicht games sind fiktive ideen insperiert auf reale echte dinge und AC gehört halt zu dem wo sie menschheits geschichte und ereignisse mit rein bringen
Irgendwie lustig das es wegen der Gruppe ist die eigentlich immer am lautesten geschrien haben das Politik die Spiele nicht beeinflussen soll, jetzt die sind die die Spiele am meisten beeinflussen. Jedenfalls zeigt das wie verloren die USA schon ist wenn das töten von virtuellen Rassisten zu kontrovers ist. Ich denke damit kann man auch davon ausgehen das auch ein neues Wolfenstein erstmal schwierig wird da sich ansonsten zu viele davon angegriffen fühlen würden.
Aber naja wirklich schade finde ich es nicht da ich bei meinen erneuten durchspielen der Serie gemerkt habe das ich Amerika mit abstand das langweiligste Setting finde. Allein schon von der Architektur her sind die engen Städte von Europa weit überlegen für die Reihe. Außerdem interessiert mich die Amerikanische Geschichte auch Null, weswegen ich da jetzt auch nicht traurig bin nichts über den Bürgerkrieg zu bekommen.