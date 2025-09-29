„Viele mutige Entscheidungen“ – Macher von Silent Hill f haben mit anderen Kritiken gerechnet

Der Produzent des neuesten Teils der Silent Hill Reihe hat eingeräumt, dass es eine Reihe mutiger Entscheidungen beim Spiel gab. Sowohl das Setting im ländlichen Japan der 1960er, weit weg von Amerika, als auch die abgedrehte Psycho-Story sind ein Schritt in eine neue Richtung.

„Wir haben viele mutige Entscheidungen getroffen, daher hatte ich mit geteilten Meinungen gerechnet“, so Producer Motoi Okamoto. Er sei allerdings „wirklich dankbar für diese hohe Bewertung“, so Okamoto weiter.

Silent Hill, besonders der beliebte zweite Teil, spielen traditionell in der namensgebenden, vernebelten Kleinstadt in Amerika und haben Schauplätze wie abgeranzte Shopping-Malls, Krankenhäuser oder Apartmentkomplexe. Die Ästhetik ist die eines verfallenden Industriestandortes. Rost, Eisengitter, Krankenschwesterzombies.

Auch die Autorin war skeptisch, ob man das mit den niedrigen Holzhäusern der japanischen Berge so einfangen kann. Aber muss man das? Silent Hill f hat gezeigt, dass es nicht die Ästhetik ist, sondern das Gefühl. Das Gefühl, nicht mehr zu wissen, was man eigentlich glauben soll, der Horror der eigenen Psyche.

Ryukishi07 als Glücksgriff

Die Story aus der Feder von Ryukishi07, Autor von When They Cry und Higurashi, kam nicht nur bei unserem Test so gut an. Mit einem Metascore von aktuell 86, den auch Producer Motoi Okamoto hervorhebt, und kann sich durchaus mit dem Remake von Silent Hill 2 messen. Und die Story ist tatsächlich die große Stärke des Spiels, mit vielen cleveren Wendungen fesselt sie an den Bildschirm.

„Selbst unter den gemischten Kritiken hat fast jedes Medium die Geschichte gelobt, was beweist, dass es die richtige Entscheidung war, Ryukishi damit zu beauftragen“, schlussfolgert Motoi Okamoto.

Zusätzlich zur mutigen Story, die „Silent Hill“ nicht ein einziges Mal erwähnt, wurde mit einem komplexeren Nahkampfsystem und Waffenverschleiß auch das Gameplay in eine neue Richtung gelenkt. Das Kontern und Ausweichen hält die Kämpfe dynamisch und unterhaltsam, die Präsentation sorgt für die Furcht. Den Waffenverschleiß hätte man wohl auch aussparen können, so die ein oder andere Fan- und Kritikermeinung.

Kein „Silent Hill 2“-Klon

In Zeiten der endlosen Franchise-Klone nach altbewährtem Rezept ist das also ein großer Erfolg. Es bleibt die Hoffnung, dass sich andere etwas von dieser Innovationsfähigkeit und dem Mut abschauen. Etwas Neues zu probieren und herauszubringen, ist immer ein Risiko. Immer wieder das Gleiche wiederzukäuen erscheint erstmal sicher, trägt das Gaming-Erlebnis aber langsam zu Grabe. Unter den Blockbuster Titeln, die nur noch selten überraschen, also ein Lichtblick.

