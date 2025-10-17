Diese Games tischt euch PlayStation Plus im Spielekatalog im Oktober noch auf

Pünktlich zur Monatsmitte hat Sony das neue Line-up für bessergestellte PlayStation-Plus-Abonnenten mitgeteilt. Wer sich für die Tarife „Extra“ oder „Premium“ entschieden hat, bekommt neue Games in den Spielekatalog.

Am 21. Oktober dürft ihr euch dabei Saison-gerecht auf Gruselabenteuer freuen: Silent Hill 2 Remake und Until Dawn führen das Line-up an, das darüber hinaus von Yakuza: Like a Dragon ergänzt wird – verrückt.

Wir versuchen es ja ständig: aber vielleicht wird das euer erstes Yakuza? Eigentlich wäre die Anniversary Collection der denkbar beste Einstieg, aber ist eigentlich auch egal. Hauptsache, ihr steigt ein!

Einmal mehr gibt es allerdings nur einen einzigen, müden Klassiker-Neuzugang. Premium-Abonnenten genießen weitere Vorteile, aber die Premium-Spiele sind natürlich die eindringlichsten. Diesmal ist es Tekken 3, das nicht einmal mehr eine Überraschung war.

Das ganze Line-up:

SILENT HILL 2 (PS5)

Until Dawn (PS5)

V Rising (PS5)

Yakuza: Like a Dragon (PS4 & PS5)

Poppy Playtime: Kapitel 1 (PS4 & PS5)

As Dusk Falls (PS4 & PS5)

Wizard with a Gun (PS5)

