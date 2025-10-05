Anniversary Edition ist die wohl bisher beste Chance auf euren Einstieg in die Yakuza-Serie

Neben der aufregenden Ankündigung von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties gab es im Rahmen der Tokyo Game Show auch die Neuigkeit, dass sowohl Yakuza 0: Director’s Cut als auch die beiden Kiwami-Remakes von Yakuza und Yakuza 2 auch für PS5 und Xbox erscheinen würden.

Yakuza ist inzwischen 20 Jahre alt und Serien mit einer solchen Tradition haben es oft schwer, neue Fans zu finden. Denn wo soll man bitte anfangen? Und dann alles nachholen? Puh. Jetzt gibt es aber gewissermaßen die ultimative Chance für alle Neulinge. Die Yakuza Series 20th Anniversary Edition* lässt sozusagen keine Ausreden mehr zu.

Zumal, wenn ihr Fans des Haptischen seid. Denn die physische Version für PS5 enthält alle drei Spiele, chronologisch vom Serien-Prequel Yakuza 0 über den Erstling und Yakuza 2. Enthalten ist in dieser Edition außerdem ein Steelbook sowie einige Artcards. Bonus: Alle drei Neuauflagen enthalten die neuen deutschen Texte.

Dazu kommt: 69,99 Euro für alle drei Neuauflagen ist auch kein so schlechter Einstiegspreis. Also, überzeugt eure Freunde, denn mit Yakuza (inzwischen bekannt als Like a Dragon) verpassen sie sonst beste Unterhaltung! Bei Amazon* könnt ihr euch die physische PS5-Version vorbestellen.

Bildmaterial: Yakuza 0: Director’s Cut, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio