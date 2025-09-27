The Last of Us Part II, Alan Wake II und Spiele mit der Zahl „3“ bereichern PlayStation Plus

Zum „The Last of Us“-Day ist seit gestern The Last of Us Part II im Spielekatalog bei PlayStation Plus für alle Abonnenten der Stufen Extra und Premium spielbar. Das enthüllte Sony im Rahmen der State of Play in dieser Woche.

Außerdem stellte man inzwischen das Oktober-Line-up für Standard-Abonnenten vor. Neben Alan Wake II dürft ihr euch im Oktober auf COCOON (PS5, PS4) sowie Goat Simulator (PS5, PS4) freuen. Die Spiele werden für Essential-Kunden ab dem 7. Oktober verfügbar sein.

Premium-Abonnenten dürfen sich im Jahresverlauf auf Neuzugänge im Klassikerkatalog freuen. Vor allem, wenn sie die Zahl „3“ mögen – ja, diesen Witz machte man auch bei der State of Play. Tekken 3 (PSX) und Soulcalibur III (PS2) werden den Katalog erweitern. Auch Tomb Raider Anniversary wird verfügbar werden.

