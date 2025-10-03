Die TGS-Demo zum neuen „Hyrule Warriors“ gibt’s bald im deutschsprachigen Raum

Nachdem der letzte Trailer schon viel Prügelspaß in der Antike versprochen hatte, gibt es seit der letzten „Direct“ auch endlich einen konkreten Termin, auf den wir hinfiebern können. Chroniken der Versiegelung, der neue Warriors-Ableger im Zelda-Universum, erscheint am 6. November 2025.

Einblicke zum Spiel gab es inzwischen mehr als genug. Was noch fehlt: eine Demo! Bei der Gamescom sind wir diesbezüglich leer ausgegangen. In Japan hingegen gab es vor wenigen Tagen im Rahmen der Tokyo Game Show eine anspielbare Version. Allein: der Weg war weit.

Die auf der Messe in Japan präsentierte Demo schafft jetzt aber auch den Weg nach Übersee. Koei Tecmo und Nintendo stellen sie bei kommenden Veranstaltungen in Österreich und der Schweiz aus. Und los geht es schon heute!

Bei der Gaming- und Communitymesse HeroFest in Bern, das heute beginnt und bis zum Sonntag andauert, könnt ihr die 10-minütige Demo ausprobieren. Die Grazer Herbstmesse läuft bereits und dauert sogar bis zum 6. Oktober an, auch hier gibt es die Demo. Ein bisschen mehr Planungszeit habt ihr für die Game City in Wien, die am 10. Oktober beginnt und am 12. Oktober endet.

Noch ein neidischer Blick gen Japan: Dort erscheint am 6. November auch eine Treasure Box zum Spiel. Diese Sonderedition könnt ihr bei Play-Asia* importieren. Hierzulande könnt ihr euch die europäische Version bei Amazon* vorbestellen und dann auch darauf vertrauen, dass ihr die Speicherdaten-Boni absahnen könnt.

Bildmaterial: Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, Nintendo, Koei Tecmo, AAA Games Studio